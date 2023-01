SERES PRESENTE EN EXCLUSIVITE EUROPEENNE SERES 5, SON E-SUV SPORT PREMIUM





Depuis 36 ans, SERES, entreprise issue du groupe chinois éponyme, se positionne comme une marque premium de VE intelligents. Misant sur la performance, l'innovation et la technologie, elle lance officiellement en Europe le SERES 5 après 5 ans de développement et de tests. Cet E-SUV premium et sportif, décliné en 3 modèles (Standard version 2WD, Premium version 4WD, Flagship version 4WD), vient bousculer les codes de sa catégorie en embarquant ce qui se fait de mieux à tous les niveaux : design, conduite intelligente, puissance, autonomie et confort.

Un design inspiré par la nature

Lors de sa présentation au coeur de la Silicon Valley, le concept du SERES 5 avait déjà suscité l'intérêt de nombreux observateurs. Son design inspiré par la pureté et la vitalité de la nature a particulièrement attiré leur attention. La ligne de toit descend de manière continue et ininterrompue jusqu'au coffre conférant au véhicule un profil très pur, une résistance au vent ultra-faible1, ce qui le rend plus économe en énergie. Pour s'adapter à toutes les audaces et à tous les styles, le SERES 5 est proposé en 8 couleurs extérieures et 5 coloris intérieurs qui peuvent se combiner à l'envi.

De 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et jusqu'à 530 km d'autonomie

Derrière ce design premium se dissimule une expérience de conduite remarquable, augmentée par des performances dignes des meilleurs modèles du marché. Ainsi, le SERES 5 passe de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, grâce à la puissance maximale de ses moteurs avant et arrière (430KW) et à son couple maximal de 960N.m.

Pour contrôler cette accélération et stabiliser le véhicule, le châssis du SERES 5 est principalement composé d'alliage en aluminium. Pour une expérience de conduite optimale, une suspension avant à double bras triangulaire à double rotule renforce les performances antiroulis et une suspension arrière indépendante de type bras trapézoïdal multi-bras améliore la stabilité.

Les batteries haute performance au phosphate de fer lithium de 80 kWh et semi-solides de 90 kWh offrent un rendement énergétique élevé. Ainsi, sur une seule charge, le modèle 2WD peut parcourir 500 km WLTP et le 4WD 530 km WLTP. Elles sont compatibles avec 95% des systèmes de charge disponibles en Europe. De plus, le SERES 5 comprend un système de recharge rapide intelligent : une recharge rapide pour raccourcir le temps d'attente en route et, en mode camping, la fonction V2L fournit une charge à de nombreux appareils de voyage (réchaud, cafetières de voyage), tandis que la fonction V2V peut également aider à recharger les VE d'autres personnes en cas d'urgence. Ce SUV intègre également un moteur à aimant permanent à la pointe de la technologie.

Une expérience de conduite inégalée et en toute sécurité

Le SERES 5 se distingue aussi par ses 18 fonctions d'assistance à la conduite, ses plus de 300 assistants vocaux intelligents (8 rappels de service actifs, 14 options téléphoniques, 17 options de navigation, 35 paramétrages multimédia, ...), 3 scénarios intelligents (mode repos, mode arrêt temporaire, mode camping) et plus de 20 dispositifs "Smart Car Ecology" (carte en ligne, musique en ligne, jeu, radio numérique DAB). Outre les classiques équipements connectés à ce niveau de gamme, ce SUV garantit une sécurité optimale. L'assistant vocal embarqué permet de passer de nombreuses commandes orales, tout en gardant les deux mains sur le volant et les yeux rivés sur la route : climatisation, musique, ...

Le SERES 5 adopte également des batteries LFP et, pour la première fois, une batterie semi-solide de série, d'une durée de vie longue (100?000 km d'utilisation sans dégradation) et d'une puissance de pointe élevée (430 kW), qui a subi une centaine de tests. De plus, le SUV embarque un système de gestion de la sécurité sur 5 niveaux et a parcouru l'équivalent de 5 millions de kilomètres dans des conditions extrêmes (froid, chaleur, haute altitude...) afin de garantir son usage optimal.

Pour offrir le meilleur de la technologie, la marque a réuni des partenaires de renom (Astemo, Longhorn, Bosch, Valeo, Pirelli, BASF, ...). En outre, SERES offre deux garanties exceptionnelles : une garantie de 8 ans (160 000 km) pour la batterie, le moteur électrique et le système de contrôle électrique et une garantie de 4 ans (100 000 km) pour le véhicule. Enfin, les conducteurs de SERES 5 bénéficieront d'un service d'assistance d'urgence 24h/24h, ainsi que de services en ligne et hors ligne.

Un confort sur mesure pour des trajets sans stress

Le groupe SERES met un point d'honneur à ce que la technologie soit au service des conducteurs et de leurs passagers via des habitacles intelligents qui s'adaptent à leurs besoins. Ainsi, plutôt que de concentrer toutes les fonctions sur un seul écran central, SERES en a disposé 3 autour du conducteur (HUD, grand écran de contrôle central de 15,6 pouces, tableau de bord LCD de 12,3 pouces). Pour une conduite confortable, le siège avant peut être réglé de 12 façons différentes et dispose de fonctionnalités de ventilation, de chauffage, de massage, ...

Le SERES 5 dispose également de deux chargeurs rapides sans fil de 40W (à l'avant et à l'arrière) pour répondre à une grande variété de besoins. Le toit panoramique de 85 pouces (rapport de champ 97,7%) offre une vision tout en conférant une impression unique d'espace. Enfin, le recours à de nouveaux matériaux d'isolation sonore et thermique permet de garder l'habitacle très silencieux, quelle que soit la vitesse.

Le SERES 5 sera disponible dès le mois de mars dans le réseau de distribution européen de la marque

Dimensions du SERES 5 : 4710 X 1930 X 1620 mm

Standard version 2WD : à partir de 63 900 ?2

Premium version 4WD : à partir de 67 900 ?

Flagship version 4WD : à partir de 74 900 ?

Visuels et dossier de presse disponibles ici

1 Résistance au vent de 0,278 C D

2 Prix indicatifs pour le marché allemand

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 08:35 et diffusé par :