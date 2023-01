LE CANADA ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK INVESTISSENT DANS LE LOGEMENT ABORDABLE À MONCTON





MONCTON, NB, le 13 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagnée de Dorothy Shephard, ministre du Logement et du Développement social du Nouveau-Brunswick, a annoncé les détails d'un investissement combiné de plus de 10,5 millions de dollars pour créer et rénover plus de 200 logements à Moncton et Dieppe.

Situé sur l'avenue Joyce, à Moncton, le Carrefour communautaire sur Joyce est un nouveau bâtiment qui offre 20 logements abordables à des hommes célibataires qui font face à des obstacles en raison de difficultés liées à la santé mentale, à une dépendance, à l'itinérance, à des incapacités physiques ou à des antécédents juridiques ou carcéraux. L'ensemble résidentiel a fait l'objet d'un financement 7,1 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial et est exploité par la Société John Howard du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Downtown City Housing Inc., situé au 85, rue Foundry à Moncton, a reçu un total de 2,4 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial pour rénover son ensemble de 47 logements abordables pour personnes âgées.

Cornerstone Co-operative Housing Ltd., située sur Preston Crescent, a reçu un peu moins de 800 000 $ des gouvernements fédéral et provincial pour rénover les toits, les fenêtres et les portes de son ensemble de 109 logements abordables pour les familles de Moncton.

Dieppe Housing Co-op Ltd., située sur à Doucet Court, à Dieppe, a reçu près de 200 000 $ des gouvernements fédéral et provincial pour rénover et moderniser son ensemble de 25 logements abordables pour les familles de Moncton.

Ces investissements du gouvernement du Canada ont été rendus possibles grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et au programme de logements locatifs abordables dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick.

Le Programme de logement abordable offre une aide financière aux entrepreneurs privés, aux sociétés privées sans but lucratif (y compris aux Autochtones vivant hors des réserves) et aux coopératives pour la construction, la remise en état et la conversion d'ensembles de logements locatifs. L'aide est fournie sous forme de prêt-subvention dont le montant est établi en fonction du coût des travaux admissibles et du nombre de logements autonomes ou de lits admissibles dans l'ensemble.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous sommes fiers de créer et de rénover plus de 200 unités de logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin. L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant dans nos efforts continus pour obtenir des résultats significatifs et accroître l'abordabilité pour les Canadiens, y compris ceux qui vivent ici même à Moncton et à Dieppe. Ce n'est là qu'un des moyens par lesquels notre Stratégie nationale sur le logement contribue à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ce projet est un autre exemple de ce qui peut être réalisé lorsque tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble. Grâce à cette collaboration, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour s'assurer que les personnes les plus vulnérables vivant à Moncton disposent d'un logement sûr et abordable qui leur permet de s'épanouir. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton--Riverview--Dieppe

« L'aménagement d'ensembles de logements abordables est important pour toutes les régions de la province. Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer des investissements supplémentaires pour aider à offrir plus d'options de logement abordable aux Néo-Brunswickois. » - Dorothy Shephard, ministre provinciale du Développement social

« L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour tous les résidents. Je remercie les gouvernements fédéral et provincial d'investir dans notre collectivité en permettant la réalisation de travaux de rénovation grandement nécessaires pour ces installations existantes. Nous nous réjouissons également du fait que de nouveaux logements abordables seront construits au cours des prochaines années afin de répondre à la forte demande. » - Dawn Arnold, mairesse de Moncton

« C'est vraiment fantastique de voir tous les niveaux de gouvernement appuyer ce projet. D'abord et avant tout, le projet de l'avenue Joyce a été lancé par la Société John Howard du Sud-Est du Nouveau-Brunswick dans le but d'aider à résoudre la crise du logement abordable dans notre communauté en fournissant à 20 personnes un logement sûr et abordable. Le projet a été élargi grâce au soutien et à la vision de l'Église unie Vision qui, en plus de fournir des logements abordables, a créé un espace passionnant que tous peuvent utiliser et où certains peuvent travailler. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » - Michael Bourgeois, président du conseil d'administration de la Société John Howard SENB

« Grâce à nos bailleurs de fonds des gouvernements provincial et fédéral, notre bâtiment est devenu nettement plus économe en énergie avec l'installation d'une nouvelle enveloppe de bâtiment et l'ajout de mini-splits. Ces investissements ont permis de réaliser des économies d'énergie pour le bâtiment et de réduire les factures d'électricité pour nos résidents. » - Vincent Merola, président du conseil d'administration, Downtown City Housing Board

« Au nom du conseil d'administration et de nos membres, nous tenons à remercier le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour leur soutien à l'investissement dans notre communauté. Cornerstone est un organisme sans but lucratif de logement abordable à Moncton. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires gouvernementaux pour fournir des logements sûrs et abordables à notre communauté. Les contributions et le financement permettent à Cornerstone de continuer à maintenir des logements abordables pour les familles. Nous vous remercions de votre soutien continu, maintenant et à l'avenir. » - Jason Doucette, président, Cornerstone Co-operative Ltd.

« La Coopérative de Dieppe a hâte de renouveler ses propriétés, en commençant par l'aide du financement SEED fourni par la SCHL. Cela permettra à nos logements de demeurer dans une position abordable et durable. » - Fernand Doucette, président, Dieppe Housing Co-op Ltd.

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Le programme du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est administré par la SCHL dans le cadre de la SNL.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





Des renseignements sur le Programme de logement abordable sont disponibles en ligne. https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.8675.Programme_de_logement_abordable.html

