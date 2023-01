La Ville de Montréal soutient l'occupation des ateliers d'artistes





MONTRÉAL, le 13 janv. 2023 /CNW/ - Le programme de soutien financier pour l'occupation d'un atelier d'artistes, dont plus de 400 artistes se sont prévalus l'an dernier, est de retour cette année. La Ville, en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal (CAM), invite les artistes en arts visuels et en métiers d'art à déposer une demande d'ici le 31 mars 2023.

Le programme offre un soutien financier aux artistes professionnels en arts visuels et en métiers d'art, locataires ou propriétaires d'un espace d'atelier, soit un immeuble ou une partie de l'immeuble, dans un immeuble non-résidentiel. Il offre un montant de 13 $ par mètre carré pour les espaces de création et un montant de 3 $ par mètre carré pour l'entreposage à travers une enveloppe totalisant 735 000 $ pour l'année 2023.

« La Ville et le Conseil des arts se préoccupent grandement des besoins de nos artistes. C'est pourquoi un programme comme celui-ci vient, encore cette année, soutenir directement les artistes et leur pratique. On le sait, avec la spéculation foncière, il est souvent difficile pour les artistes de trouver des espaces qui répondent à leurs besoins à des coûts raisonnables. C'est le cas dans le centre-ville, mais aussi dans les différents quartiers centraux de la métropole, qui leur sont de moins en moins accessibles. La présence des artistes visuels et des artisans en métiers d'art y est pourtant indispensable. Cette initiative vient donc les soutenir et leur permet de poursuivre leur pratique, tout en enrichissant la vie culturelle montréalaise », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Depuis presque trois ans, le Conseil des arts et la Ville ont mis en oeuvre des actions concrètes en fonction des besoins exprimés par les milieux : bonification du programme de subventions pour les ateliers en arts visuels et métiers d'art, formations, guide sur les baux commerciaux, cartographie des financements disponibles et programme d'accompagnement par des groupes de ressources techniques (GRT). Avec la crise qui frappe actuellement la communauté artistique, le Conseil trouve d'autant plus important de renouveler son soutien au programme de subvention à l'occupation d'un atelier d'artistes afin d'aider les artistes à poursuivre leurs carrières à Montréal », a souligné la directrice général du Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé.

Déposez une candidature d'ici le 31 mars 2023

Les candidatures au programme de subvention aux artistes professionnels en arts visuels et en métiers d'art doivent être transmises d'ici le 31 mars 2023 en complétant le formulaire en ligne disponible sur cette page.

Une ville en action pour le développement et la pérennisation des ateliers d'artistes

Depuis 2020, le Service de la culture de la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal ont lancé conjointement plusieurs actions destinées à soutenir les artistes et les collectifs d'artistes dans le développement et la pérennisation des ateliers d'artistes. Deux appels à projets ont été lancés en 2020 et en 2021 visant à soutenir les artistes et collectifs d'artistes en offrant de l'accompagnement par des groupes de ressources techniques afin de planifier des projets immobiliers dans le but d'assurer la pérennité des ateliers. De plus, en partenariat avec Éducaloi, l'initiative Les baux et les arts offre des outils pour accompagner les artistes dans leurs démarches de location d'un atelier qui couvrent les nombreux aspects juridiques qui y sont associés.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :