Celularity et CH Trading Group annoncent la conclusion d'un accord de distribution de produits avec Tamer Group qui sera leur distributeur exclusif en Arabie Saoudite





Celularity Inc. (Nasdaq : CELU) (« Celularity »), une société de biotechnologie dont le siège est situé aux États-Unis et dont la mission est de développer des thérapies cellulaires allogéniques dérivées du placenta et des produits biomatériaux, et CH Trading Group LLC (« CH Trading Group »), une société internationale d'importation, d'exportation et de commerce, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de distribution exclusive avec Tamer Group (« Tamer »). Tamer Group, une société de distribution de soins de santé de premier plan au Moyen-Orient, sera ainsi le distributeur exclusif des produits biomatériaux régénératifs de marque de Celularity en Arabie saoudite.

« Les produits biomatériaux régénératifs certifiés halal de Celularity permettent à Tamer de réaliser ses ambitions fondamentales, à savoir contribuer au bien-être personnel et à la santé publique, ainsi que soutenir le plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite pour l'innovation et le développement des soins de santé, » a déclaré Ayman Tamer, président et directeur associé du Tamer Group.

« Nous sommes impatients de nous associer à Celularity et au CH Group pour cette opportunité passionnante en Arabie saoudite et de fournir un accès sans précédent à ces thérapeutiques de pointe à toute la communauté, » a déclaré le Dr Yasser Khattab, PDG de Tamer Group Healthcare, de sa part.

En effet, l'analyse la plus récente effectuée par Emergent Research a démontré que la valeur du marché mondial de la médecine régénérative s'élevait à 9,80 milliards de dollars américains en 2021, et devrait connaitre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,9 % pour atteindre une valeur de 37,10 milliards de dollars américains en 2030.

« L'Arabie saoudite est un marché de choix pour les produits commerciaux biomatériaux régénératifs de Celularity, » a déclaré Sayed Zayanm le PDG de CH Trading Group. « Nous sommes ravis de nous associer au Tamer Group et de participer à accomplir son engagement en faveur de développer le secteur des soins de santé du Royaume. »

En vertu de cet accord, CH Trading Group distribuera ses produits dans plus de 100 pays qui sont membres ou associés aux organisations intergouvernementales suivantes ("marchés islamiques") :

L'Organisation de la coopération islamique , qui compte 57 pays membres sur quatre continents ;

Le Conseil de coopération du Golfe , composé de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar et des Émirats arabes unis.

L'Union africaine, qui compte 55 pays membres.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante en avant dans la stratégie adoptée par Celularity sur les marchés islamiques pour introduire nos produits biomatériaux régénératifs innovants certifiés halal - selon les normes mondialement reconnues de Circle H International Inc- au marché saoudien, » a déclaré Robert J. Hariri, M.D., Ph.D., le PDG, président et fondateur de Celularity. « Il s'agit d'une validation importante de notre modèle commercial unique, qui crée de multiples thérapies cellulaires, des biomatériaux avancés et des dérivés à partir d'un seul matériau source, et de nos processus de fabrication exclusifs. »

En fait, la gamme de produits biomatériaux de Celularity comprend :

Biovance®, une membrane amniotique humaine décellularisée et déshydratée provenant du placenta issu d'une grossesse à terme et en bonne santé. Biovance® est une structure matricielle extracellulaire intacte dont l'utilisation est indiquée aux États-Unis comme échafaudage naturel pour soutenir le processus de cicatrisation de l'organisme.

Biovance® 3L et Biovance® 3L Ocular, des produits à base de membrane amniotique humaine à trois couches, destinés aux marchés chirurgical et oculaire et disponibles sous forme de feuilles et de disques.

Interfyl®, une matrice de tissu conjonctif humain dérivée du placenta issu d'une grossesse à terme et en bonne santé. Il est indiqué aux États-Unis pour remplacer ou compléter les tissus tégumentaires endommagés ou inadéquats résultant de blessures, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales.

CentaFlex®, une matrice placentaire humaine décellularisée dérivée du cordon ombilical, dont l'utilisation est indiquée aux États-Unis comme couverture, enveloppe ou barrière chirurgicale pour protéger et favoriser la réparation des tissus endommagés.

Il convient de noter que ces produits biomatériaux devraient être disponibles en Arabie saoudite en 2023 après avoir obtenu l'approbation de l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments. En outre, le Tamer Group devrait assumer le rôle de partenaire stratégique local pour Cellularity et CH Group pour le modèle commercial Lifebank de Celularity pour les banques de placenta et de sang de cordon, ainsi que pour une nouvelle activité de banque de sérum et d'autres collaborations potentielles en matière de recherche et de développement.

A propos de Celularity

Celularity Inc. (Nasdaq : CELU), dont le siège est situé à Florham Park à New Jersey aux Etats-Unis, est une société de biotechnologie qui mène la prochaine évolution de la médecine cellulaire en développant des thérapies cellulaires allogéniques cryoconservées dérivées du placenta, y compris des programmes thérapeutiques utilisant des cellules tueuses naturelles (NK) non modifiées, des cellules NK génétiquement modifiées, des cellules T modifiées par CAR (cellules CAR-T) et des cellules stromales adhérentes de type mésenchymateux (MLASC). Ces programmes thérapeutiques ciblent des indications dans le domaine du cancer, des maladies infectieuses et dégénératives. En outre, Celularity développe et fabrique des biomatériaux innovants également dérivés du placenta post-partum. Celularity pense qu'en exploitant la biologie unique du placenta et sa disponibilité, elle peut développer des solutions thérapeutiques qui répondent aux besoins mondiaux non satisfaits en matière de thérapies efficaces, accessibles et abordables.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant : www.celularity.com.

A propos de CH Trading Group

CH Trading Group LLC ("CH Trading") est une filiale du CH Group (www.chgroupus.com). CH Group constitue un conglomérat diversifié ciblant huit « Secteurs » économiques, à savoir la santé, les produits pharmaceutiques, l'alimentation, la finance, les cosmétiques, le tourisme, la mode et les médias / le divertissement. Couvrant une variété de produits, services et solutions multinationaux, sa mission mondiale consiste à connecter, développer et promouvoir tous les aspects d'un mode de vie sain et productif, du Local au Globaltm et dans le monde entier.

CH Trading se concentre sur l'importation, l'exportation et le commerce internationaux, en donnant la priorité aux pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ainsi qu'aux régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) et du Conseil de coopération du Golfe (CCG). La société a répondu aux demandes mondiales d'identification et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en introduisant des produits innovants, y compris ceux en provenance des États-Unis, et en développant un réseau de distribution robuste des marchandises.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant : www.chgroupus.com

A propos de Tamer Group

Le Tamer Group est une entreprise de premier plan dans le domaine de la santé, des soins de beauté, des produits de prestige, des biens de consommation à rotation rapide et de la logistique de tierce partie, qui répond à la demande croissante des communautés saoudiennes et du Moyen-Orient. Le groupe travaille principalement dans l'importation, la distribution, la promotion, la commercialisation et la fabrication.

Le Tamer Group, dont le siège est situé à Djeddah en Arabie Saoudite, fournit des services à de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde entier par le biais de divers accords, partenariats et coentreprises. Grâce à son approche distinctive des affaires, des services et des portefeuilles de clients, la société a acquis une place particulière sur le marché saoudien.

Pour en savoir plus, consultez le site suivant : www.tamergroup.com

Enoncés prospectifs de Celularity

Ce communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ainsi qu'au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des "énoncés prospectifs", y compris celles relatives à des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « anticiper », « croire », « peut », « contempler », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « perspectives » , « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « chercher », « devrait », « s'efforcer », « cibler », « voudra », « ferait » et le négatif des termes comme ceux-ci ou d'autres termes comparables, et d'autres mots ou termes de sens similaire. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés explicites ou implicites concernant l'opportunité des produits de Celularity dans le marché; la croissance du marché mondial des biomatériaux régénératifs ; le calendrier de réception des approbations des autorités réglementaires ; la capacité de Celularity à établir une présence et à opérer en Arabie Saoudite et sur les marchés islamiques, à développer des opportunités pour les produits biomatériaux régénératifs de stade commercial et les produits expérimentaux en Arabie Saoudite, sur les marchés islamiques et sur des marchés mondiaux plus larges, ainsi qu'à établir son activité de biobanque en Arabie Saoudite et sur les marchés islamiques, entre autres. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives, y compris mais sans s'y limiter : les risques inhérents au développement biotechnologique, y compris en ce qui concerne le développement de nouvelles thérapies cellulaires, et le processus d'essai clinique et d'approbation réglementaire ; et les risques associés à la liquidité actuelle de Celularity, ainsi que les développements relatifs aux concurrents et au secteur de Celularity, ainsi que les facteurs de risque énoncés sous la rubrique " Facteurs de risque " dans le rapport annuel de Celularity sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 31 mars 2022, tel que modifié le 15 juillet 2022, et d'autres documents déposés auprès de la SEC. Ces risques et incertitudes peuvent être amplifiés par les situations économiques actuelles, y compris l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'incertitude économique globale. Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats impliqués par ces déclarations prospectives. Il peut exister d'autres risques que Celularity ne connaît pas actuellement, ou qu'elle considère actuellement comme non significatifs, qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, ces déclarations prospectives reflètent les attentes, plans ou prévisions actuels de Celularity concernant des événements et opinions futurs à la date du présent communiqué. Des événements et développements ultérieurs pourraient entraîner une modification des évaluations. Par conséquent, les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant l'opinion de Celularity à une date ultérieure, et Celularity ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si cela est requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

