Shutterstock étend sa relation de longue date avec Meta





Shutterstock fournira du contenu pour l''investissement continu de Meta dans l''IA

NEW YORK, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices, contribuera à alimenter l''investissement continu de Meta dans l''IA. La relation étendue reflète l''engagement des deux sociétés à être à l''avant-garde de l''innovation dans le domaine de l''IA, ainsi que la puissance de la bibliothèque de contenu expansive de Shutterstock.

« L''IA a le potentiel de provoquer une explosion de créativité », a déclaré Paul Hennessy, PDG de Shutterstock. « Shutterstock étend notre relation de longue date avec Meta, qui fait suite à nos partenariats avec OpenAI et LG AI Research annoncés l''an dernier, afin de renforcer notre mission d''investir dans une technologie qui donne vie plus rapidement aux idées créatives. Nous voulons automatiser le travail nécessaire pour réaliser des projets créatifs et aider les créateurs à comprendre comment leur travail résonne. Notre contenu demeurera au coeur de ces progrès, tant sur notre plateforme qu''à l''extérieur, et nous continuerons de façonner l''avenir de l''IA générative d''une manière éthique et axée sur les artistes. »

Avec sa bibliothèque de premier plan de contenu de haute qualité, son intérêt pour la mise en marché de nouvelles offres créatives et son expertise dans la création d''un écosystème à grande échelle, qui compense et relie les contributeurs aux créateurs, Shutterstock est le partenaire idéal pour les leaders de l''industrie qui investissent dans la création de nouvelles expériences alimentées par l''IA. En puisant dans la collection de millions d''images, de vidéos et de musique de Shutterstock, Meta prévoit d''utiliser ces ensembles de données pour développer, former et évaluer ses capacités d''apprentissage automatique.

Cette relation élargie avec Meta fait partie de la vision stratégique de Shutterstock d''être au centre de la technologie, du design, du contenu et de l''innovation. Shutterstock est l''une des premières entreprises à rémunérer les artistes pour leurs contributions à l''entraînement des modèles d''apprentissage automatique, et il s''est avéré être un partenaire de confiance pour ceux qui pénètrent cet espace en assurant la création responsable et la licence de contenu avec un transfert transparent de propriété intellectuelle.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont prospectives. Les exemples de déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités futures, les résultats d'exploitation ou la situation financière futurs, les dividendes futurs, notre capacité à réaliser des acquisitions et à intégrer les entreprises que nous avons acquises ou que nous pourrions acquérir dans nos activités existantes, les caractéristiques, produits ou services nouveaux ou prévus, les stratégies de gestion, notre position concurrentielle et la pandémie de COVID-19. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « projeter », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, certaines déclarations prospectives peuvent ne pas contenir ces mots. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2022, ainsi que dans d'autres documents que la Société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. En raison de ces risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de Shutterstock peuvent différer matériellement des résultats, performances ou réalisations futurs évoqués ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites uniquement à cette date et Shutterstock n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce communiqué de presse ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . En collaboration avec sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 424 millions d'images et de plus de 27 millions de clips vidéo.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société possède également Splash News, la première agence de presse de divertissement pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, Pond5, la plus grande place de marché de contenu vidéo ; TurboSquid, la plus grande place de marché de contenu 3D ; PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque de musique libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d' images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier ; et Bigstock , une plateforme musicale pilotée par l'intelligence artificielle ; et une offre de stock média orientée valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1981892/Shutterstock_AI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 07:14 et diffusé par :