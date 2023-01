L'AHF salue la victoire de l'Ouganda dans la lutte contre le virus Ebola





L'AIDS Healthcare Foundation (AHF), la plus grande organisation mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, a salué aujourd'hui les efforts héroïques déployés par le gouvernement ougandais qui a réussi à contrôler l'épidémie de virus Ebola Soudan (une souche rare du virus), après que le ministre ougandais de la Santé, le Dr Jane Aceng, ait officiellement déclaré la nation exempte d'Ebola lors d'une cérémonie marquant la fin de l'épidémie. En fait, cette déclaration intervient après que le pays situé en Afrique de l'Est a passé 42 jours sans aucun cas actif, conformément aux normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Je salue l'Ouganda pour avoir contrôlé si efficacement cette épidémie malgré le fait qu'elle ait envahi sa plus grande ville. Les pays riches disposant de ressources abondantes pourraient apprendre beaucoup de l'Ouganda », a déclaré Michael Weinstein, président de l'AIDS Healthcare Foundation.

En effet, l'épidémie, qui a débuté il y a environ quatre mois, a touché cinq districts, dont Mubende (l'épicentre) et Kampala, entraînant 143 cas confirmés et 55 décès - dont six parmi le personnel de santé. C'est la huitième fois que l'Ouganda est confronté à une épidémie d'Ebola depuis 2000, année où le pays a connu sa première épidémie, la plus meurtrière, qui a fait plus de 200 morts.

« Nous félicitons le gouvernement et les travailleurs de la santé d'avoir été à la hauteur une fois de plus et d'avoir démontré que lorsque nous travaillons de manière concertée et mettons en place les bons systèmes, nous pouvons lutter efficacement contre les menaces pour la santé publique », a déclaré le Dr Penninah Iutung, chef du bureau d'Afrique de l'AHF. « L'Ouganda a fait preuve d'un leadership remarquable dans sa riposte au virus Ebola en améliorant les systèmes de surveillance et d'alerte, en renforçant les capacités du personnel de santé à répondre rapidement aux urgences, en renforçant les mécanismes de recherche et de liaison des contacts, en mobilisant le soutien des partenaires et en augmentant la sensibilisation et la participation de la communauté - autant d'éléments qui ont contribué à ce succès, » a-t-il ajouté.

De sa part, Henry Magala, directeur du programme national d'AHF Uganda Cares, a déclaré : « C'est un accomplissement significatif pour nous en tant que programme national. Nous sommes heureux d'avoir contribué à soutenir la réponse du gouvernement pendant l'épidémie par le biais de campagnes de sensibilisation des médias sur la prévention et le contrôle d'Ebola, et d'avoir contribué à l'équipe nationale de déploiement suite à la formation de 19 employés de AHF Uganda Cares en tant que mentors par le ministère de la Santé. »

En 2014, l'AHF a perdu deux de ses médecins en Afrique de l'Ouest lors de l'épidémie d'Ebola de 2014-2016, et l'organisation a continué à plaider pour l'amélioration des systèmes d'intervention d'urgence en santé publique ancrés dans l'équité et la coopération mutuelle à l'échelle mondiale, tout en soutenant les efforts déployés par les gouvernements à différents titres dans les 45 pays dans lesquels elle opère. Cette victoire de l'Ouganda démontre une fois de plus qu'il y a des leçons à tirer du continent africain pour contenir, éviter et répondre aux urgences de santé publique.

A propos de l'AIDS Healthcare Foundation (AHF)

L'AIDS Healthcare Foundation, la plus grande organisation mondiale dans le domaine de la lutte contre le VIH (SIDA), fournit actuellement des soins et des services médicaux pour plus de 1.6 million de personnes dans 45 pays à travers le monde dont les États-Unis, l'Afrique, l'Amérique Latine/Les Caraïbes, l'Asie/Pacifique et l'Europe de l'Est. Pour en savoir plus à propos de l'AHF, veuillez visiter notre site: www.aidshealth.org, retrouvez-nous sur Facebook: www.facebook.com/aidshealth suivez-nous sur Twitter: @aidshealthcare et sur Instagram : @aidshealthcare.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 06:30 et diffusé par :