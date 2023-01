AVIS AUX MÉDIAS - PHILIPPE JETTÉ TIENDRA UN POINT DE PRESSE À L'OCCASION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DE COGECO





MONTRÉAL, le 13 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à un point de presse qui aura lieu juste avant les assemblées générales annuelles de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc., ainsi que Patrice Ouimet, premier vice-président et chef de la direction financière, seront disponibles à l'occasion d'une rencontre de presse pour faire une revue des activités de l'exercice 2022, des résultats du premier trimestre de l'exercice 2023 et des perspectives de croissance de l'entreprise.

SUJET : Point de presse de Philippe Jetté



QUI : Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco inc. et Cogeco Communications inc.



QUAND : 13 janvier 2023, de 10 h 30 à 11 h 15



COMMENT : En personne



OÙ : Centre Mont-Royal

Salle Mansfield 2

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec)

Important : Une conférence téléphonique est disponible pour ceux qui ne peuvent pas assister à l'événement. Merci de confirmer votre présence à l'événement par courriel auprès de Youann Blouin, directeur, Relations médias et communications stratégiques de Cogeco ainsi que pour recevoir par courriel les coordonnées de la rencontre téléphonique.

