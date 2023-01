Saison de Riyad : Messi affronte Cristiano Ronaldo lors de la Riyadh Season Cup





RIYAD, Arabie Saoudite, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Trois ans après leur dernière rencontre, les deux superstars du football les plus populaires, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui détiennent à eux deux 12 Ballons d'or, s'affronteront lors de la Riyadh Season Cup, organisée par l'Autorité générale saoudienne du divertissement dans le cadre des activités de la Saison de Riyad 2022. Cette rencontre exceptionnelle, qui aura lieu le 19 janvier au stade du Roi-Fahd de Riyad, a généré plus de 2 millions de demandes de billets pour assister au match en provenance de 170 pays.

L'équipe des vedettes des clubs d'Al-Hilal et d'Al-Nassr sera dirigée par l'entraîneur international Marcelo Gallardo, et le match sera encadré par des arbitres saoudiens. Le divertissement et la bonne humeur seront renforcés par la présence de stars de la Coupe du monde, comme Neymar, Mbappe et Hakimi, et de stars de l'équipe nationale saoudienne, comme Salem Al-Dawsari et Saleh Al-Shehri, qui ont inscrit les buts de la victoire saoudienne sur l'Argentine lors du match entre les deux équipes à l'occasion de la dernière édition de la Coupe du monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1982295/Riyadh_Season.jpg

