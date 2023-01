Innovation, indice de performance de coût élevé et service haut de gamme : les clés du succès mondial de SANY





PÉKIN, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Xu Ming, vice-président de SANY Group (« SANY »), une entreprise leader mondiale de l'industrie de fabrication d'équipements haut de gamme, a récemment prononcé un discours devant des leaders de l'industrie à Munich, en Allemagne, réaffirmant trois facteurs clés du succès de l'entreprise : La croissance axée sur l'innovation de SANY, l'accent placé sur la performance des projets en termes de coûts (gagnant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché mondial) et le service centré sur les clients.

Dans son discours, Xu Ming a mis en avant les succès que SANY a connu ces dernières années, notamment une croissance multipliée par 330 au cours des deux dernières décennies, une nomination au classement Forbes Global 2000 , la construction de deux usines phares officiellement certifiées par le Global Lighthouse Network (GLN) du Forum économique mondial (actuellement les deux seules de l'industrie lourde mondiale), et une nomination parmi les 5 entreprises les plus innovantes en Chine et parmi les 80 entreprises plus innovantes au monde. Xu Ming a ensuite indiqué l'une des principales raisons de ce succès : le fait que la direction soit intimement déterminée à soutenir l'innovation et l'investissement à long terme dans la R&D, grâce au centre international de R&D sur les équipements de construction SANY qui a ouvert ses portes en janvier 2022 à Kunshan, en Chine.

Il a adressé un message clair aux clients et concessionnaires de SANY à l'échelle mondiale : être une marque haut de gamme de classe mondiale exige une qualité de produit éprouvée à la fois par le temps et sur le marché, à un prix abordable qui profite au plus grand nombre de clients possible. « Le meilleur rapport qualité-prix constitue notre avantage concurrentiel le plus important, a déclaré Xu Ming, puisqu'il nous permet d'aider nos clients à économiser au moins 30 % sur leurs coûts d'exploitation. »

Évoquant les moyens de faire face à un environnement économique mondial complexe et variable dans l'ère post-épidémique, Xu Ming a déclaré : « Les crises sont souvent pleines d'opportunités et de défis. Si on observe la crise par le prisme de la pensée à somme nulle, l'équilibre final est nul ; il incombe aux gagnants d'accepter la réalité et d'apporter des changements. Pourquoi serions-nous des perdants, et pas des gagnants ? »

Dans l'optique d'un développement durable et continu, Xu Ming a promis que SANY ne cesserait d'accorder la priorité absolue au service afin de créer le maximum de valeur pour les clients : « Les clients de SANY ne devraient jamais se préoccuper du service ou de la disponibilité de l'équipement. Tout notre équipement doit être livré et traité correctement ». L'année dernière, la campagne « Green Action » a été lancée à l'échelle mondiale, proposant un service de réparation gratuit pour les anciens équipements oubliés, s'ajoutant au service de maintenance habituel et conventionnel pour les équipements. Xu Ming a également ajouté que SANY avait établi 8 centres logistiques régionaux pour les pièces détachées dans le monde, qui sont prêts à répondre à tous les besoins urgents des clients du monde entier.

