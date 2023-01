Nippon Express Europe organise un séminaire sur la logistique pour l'Université Érasme de Rotterdam, aux Pays-Bas





TOKYO, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH, une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a organisé un séminaire sur la logistique pour environ 140 étudiants de la Rotterdam School of Management de l'Université Érasme le vendredi 25 novembre 2022, dans un entrepôt exploité par Nippon Express (Nederland) B.V. (ci-après « NX Nederland ») à Maasvlakte, Rotterdam.

Logo :

Image 1 : Vue intérieure de l'entrepôt NX Nederland

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202212221537/_prw_PI2fl_NEY1dq29.jpg

Image 2 : Séminaire en cours

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202212221537/_prw_PI3fl_S95N7Y0B.jpg

L'Université Érasme de Rotterdam est un établissement d'enseignement reconnu mondialement dans les disciplines de la médecine, l'administration des affaires, l'économie et la politique et gestion publique et internationale. Ce séminaire a été organisé dans le cadre du programme de maîtrise pour les étudiants en gestion de la chaîne d'approvisionnement à la Rotterdam School of Management afin de les familiariser avec les opérations logistiques sur le terrain. Une entreprise d'expédition a été invitée à faire une présentation sur ses activités d'entreposage et la position du Groupe Nippon Express au sein de la chaîne d'approvisionnement du client. Les étudiants ont ensuite visité l'entrepôt d'environ 102 000 m2. Ces derniers ont posé de nombreuses questions et se sont engagés dans un débat animé pour voir comment la théorie apprise pendant les conférences s'applique aux opérations réelles.

Le Nippon Express Group continuera à s'engager activement dans des activités de contribution sociale à travers le monde pour aider à développer les ressources humaines qui peuvent jouer un rôle actif dans l'industrie de la logistique.

