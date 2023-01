EcoFlow présente une tondeuse à gazon, un réfrigérateur portable, une climatisation portable et une solution d'alimentation domestique au CES 2023





Les appareils honorés par le CES, Blade et Glacier, le climatiseur portable Wave 2 et les solutions d'alimentation de secours à domicile sans effort permettent aux utilisateurs d'alimenter leur vie d'une manière qui n'a jamais été aussi facile. Ces nouveaux appareils arriveront bientôt en Europe, en 2023.

LAS VEGAS, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow, une société de solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable, présente trois nouveaux appareils intelligents au salon : le climatiseur portable Wave 2, ainsi que les lauréats du CES 2023, à savoir la tondeuse à gazon robotisée Blade et le réfrigérateur portable Glacier avec une machine à glace intégrée. Ces trois nouveaux appareils intelligents reflètent l'engagement de la marque à transformer le mode de vie écologique grâce à EcoFlow.

La marque a également présenté sa nouvelle solution d'alimentation de secours à domicile, démontrant que l'alimentation n'a jamais été aussi facile. Construite autour de la puissante station d'alimentation portable DELTA Pro, la solution d'alimentation de secours à domicile d'EcoFlow est une installation de batterie portable silencieuse et fiable qui remplace les générateurs bruyants et très polluants. L'installation a attiré l'attention en tant que solution révolutionnaire pour atténuer les effets de la crise énergétique mondiale et rendre l'alimentation en énergie plus facile que jamais.

Le responsable du développement commercial d'EcoFlow, Brian Essenmacher, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter nos nouveaux appareils intelligents et notre solution innovante d'alimentation de secours à domicile au CES 2023. Ces dernières années, nous avons traversé une pandémie qui a bouleversé notre vie, nos factures d'électricité ont augmenté et nous avons connu des conditions météorologiques extrêmes qui ont créé une situation énergétique de plus en plus instable. C'est pourquoi EcoFlow fournit une alimentation plus facile que jamais pour aider les utilisateurs à profiter au maximum de la vie, que ce soit en économisant du temps et des coûts, ou en rendant la vie plus agréable à la maison, à l'extérieur et dans les espaces mobiles. »

Trois nouveaux appareils intelligents pour une vie de haut niveau

En tant que foyer des dernières et meilleures innovations technologiques où les idées deviennent réalité, le CES 2023 a fourni le cadre idéal pour qu'EcoFlow démontre comment son écosystème croissant de dispositifs intelligents améliore la vie à la maison, à l'extérieur et dans les espaces mobiles. Les trois nouveaux produits dévoilés par EcoFlow au CES 2023 sont :

EcoFlow Blade : Premier robot tondeuse à balayer la pelouse au monde, l'EcoFlow Blade s'avère moins chère que les services de tonte professionnels et nécessite moins d'efforts physiques que les robots tondeuses standard, ce qui facilite l'entretien de la pelouse.

Après le succès du premier climatiseur portable Wave, la nouvelle deuxième génération est capable de chauffer et de refroidir, rendant la vie encore plus confortable à l'extérieur et dans les espaces hors réseau. EcoFlow Glacier : Glacier est le premier réfrigérateur portable du secteur à être équipé d'une machine à glaçons intégrée, permettant de conserver les aliments frais et les boissons remplies de glaçons pour un maximum de plaisir.

Parmi les trois nouveaux produits, l'EcoFlow Blade et l'EcoFlow Glacier ont été sélectionnés comme lauréats du CES 2023, soulignant leurs conceptions innovantes exceptionnelles et leur potentiel d'amélioration de la qualité de vie des utilisateurs.

Une alimentation de secours à domicile pour une tranquillité d'esprit durable

La plupart d'entre nous dépendons du réseau électrique pour notre électricité, et lorsque le réseau tombe en panne, les conséquences peuvent aller de la simple frustration à la catastrophe. Traditionnellement, les gens se tournent vers les générateurs à combustible comme solution d'alimentation d'urgence pendant les pannes de courant. Alors que les générateurs à combustible sont bruyants, génèrent de la fumée et produisent des niveaux élevés de monoxyde de carbone dangereux, la solution d'alimentation de secours domestique d'EcoFlow fournit une alimentation de secours qui est propre, silencieuse et sûre.

La solution d'alimentation de secours à domicile pour le marché nord-américain s'articule autour de DELTA Pro, la puissante station d'alimentation portable qui offre les vitesses de charge les plus rapides et se connecte à une sortie massive de 7 200 W, ce qui est suffisant pour maintenir les circuits critiques en fonctionnement pendant une semaine.

La solution alternative de sauvegarde à domicile pour les utilisateurs en Europe est le système d'énergie modulaire d'EcoFlow, les Power Kits. En fonction des besoins en énergie, les utilisateurs peuvent choisir et connecter jusqu'à six batteries LFP, qui offrent une capacité de base de 2 KWh et peuvent être étendues à 30 KWh avec l'utilisation du panneau Smart Home. Cette solution prend en charge un maximum de 9 600 W d'énergie solaire, ce qui permet de recharger les batteries à partir de plusieurs types et quantités de panneaux solaires, que les utilisateurs peuvent également choisir dans la collection de la collection de panneaux solaires EcoFlow afin d'adopter un mode de vie durable. En cas d'urgence, les utilisateurs peuvent facilement utiliser leurs propres générateurs de secours pour charger les kits d'alimentation.

Alors que les solutions d'alimentation domestique standard nécessitent une installation professionnelle et peuvent prendre des semaines ou des mois, les nouvelles solutions d'EcoFlow sont conçues pour être faciles à installer dans les maisons et les véhicules récréatifs. Tout comme les trois nouveaux appareils, les solutions de secours à domicile permettent aux utilisateurs de mener une vie plus confortable grâce à une alimentation qui n'a jamais été aussi simple.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader en matière de solutions énergétiques écologiques dont la vision est d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, la mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont les individus et les familles accèdent à l'énergie en fournissant des solutions d'énergie fiables, accessibles et renouvelables. Aujourd'hui, EcoFlow a des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, et compte plus de 2 millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 44 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

