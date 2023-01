Hithium et Sun Valley signent un protocole d'accord pour établir un nouveau partenariat stratégique





SYDNEY, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd (« Hithium ») et le groupe Sun Valley HK (« Sun Valley ») ont signé un protocole d'accord (MOU) pour une coopération stratégique sur les activités de stockage d'énergie en Australie.

Le protocole d'accord a été signé par Hong Chen, directeur général de Hithium, et M. He, président de Sun Valley, à l'hôtel 5 étoiles Sheraton Hyde Park de Sydney. La cérémonie de signature du protocole d'accord s'est déroulée en présence de M. Peter Hodge, fondateur de BDO (cabinet d'expertise comptable classé dans le Top 5 mondial), de M. Thomas Lee, associé principal de BDO, et de Mme Er, directrice générale de la clientèle du Sheraton Hyde Park. Selon l'accord, Hithium et Sun Valley ont l'intention d'explorer diverses formes de coopération sur 8 projets de fermes solaires en cours de construction d'un total d'environ 200MW/400MWh et sur de futurs projets de 400MW/800MWh en cours de planification.

Le groupe Sun Valley HK est un développeur de fermes solaires de premier plan et s'engage fortement à rechercher des opportunités innovantes pour des projets solaires et de stockage d'énergie au niveau mondial. En signant le protocole d'accord avec Hithium, les deux parties disposeront d'un espace de coopération diversifié et approfondi dans le domaine du stockage d'énergie.

La demande d'énergie renouvelable augmentant en Australie, le stockage d'énergie continue de jouer un rôle essentiel dans le secteur de l'électricité. Hithium considère l'Australie comme un marché important. Cette coopération approfondie s'inscrit dans l'intention de développer conjointement des projets de stockage d'énergie plus sûrs et plus durables en Australie et d'atteindre un environnement net zéro. Sur la base de ce protocole d'accord, Hithium exploitera pleinement sa capacité à innover et à fournir davantage de projets de stockage d'énergie dans un avenir proche.

En s'appuyant sur les produits de stockage d'énergie de pointe d'Hithium, les projets solaires de Sun Valley atteindront de nouveaux sommets en termes de sécurité et de durabilité du stockage d'énergie. De plus, cette coopération permettra à Hithium d'élargir son empreinte mondiale, notamment sur le marché australien, et de promouvoir l'application de ses technologies avancées de stockage d'énergie.

Hithium se concentre sur le stockage de l'énergie. La société est spécialisée dans la R&D, la production et la vente de batteries et de systèmes de stockage d'énergie LFP. Avec une forte orientation client, Hithium s'engage à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres, efficaces, propres et durables pour le monde entier. Hithium compte aujourd'hui plus de 4 400 employés dans le monde, dont plus de 1 000 ingénieurs en R&D possédant une vaste expérience dans le domaine du stockage de l'énergie. Hithium a prévu un investissement total de 4,71 milliards de dollars et une usine de 1 400 000 m2 pour atteindre une capacité de production de 135 GWh de batteries de stockage d'énergie en 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.hithium.com/en/

