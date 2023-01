Viz.ai lance la suite vasculaire Viztm optimisée par IA





Viz.ai, le chef de file de la détection des maladies et de la coordination intelligente des soins optimisées par l'IA, annonce aujourd'hui le lancement de la suite vasculaire VizTM, un logiciel optimisé par l'IA permettant aux équipes de soins vasculaires de détecter et de prioriser automatiquement les soins pour l'embolie pulmonaire, la surcharge cardiaque droite, la dissection aortique et l'anévrisme aortique abdominal (AAA) présumés.1 Viz.ai a soumis une nouvelle demande 510(k) à l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour l'algorithme AAA.

"Il est extrêmement important de reconnaître les symptômes de maladies vasculaires graves, telles que les dissections aortiques, car tout retard dans le traitement peut avoir un impact direct sur les résultats des patients", déclare Philip Batista, MD, directeur de programme associé, résidence de chirurgie vasculaire et endovasculaire, Cooper. "Lorsque Viz identifie un scanner anormal, il avertit rapidement les spécialistes, quel que soit leur localisation, assurant ainsi une communication fluide via une application mobile. Nous utilisons le logiciel Viz depuis plusieurs mois et avons constaté des améliorations dans les soins aux patients dans tout notre établissement."

La suite vasculaire Viz utilise l'intelligence artificielle pour analyser automatiquement un éventail de modalités d'imagerie, notamment la tomographie informatisée et l'électrocardiogramme pour les maladies vasculaires suspectées. Si une pathologie suspectée est trouvée, l'application alerte automatiquement et affiche des scanners haute résolution sur les terminaux mobiles des soignants. Les cliniciens peuvent utiliser la suite vasculaire Viz pour coordonner à distance les soins de pathologie vasculaire au sein du réseau en étoile du système hospitalier et permettre une communication synchrone et conforme à l'HIPAA entre les spécialistes. La plateforme est optimisée par l'IA pour l'activation immédiate de l'équipe et facilite des décisions thérapeutiques éclairées et efficaces.

"Nous avons entrepris de construire une solution dans laquelle chaque patient atteint de maladies mortelles peut bénéficier d'une coordination des soins optimisée par l'IA avec un criblage et une communication mobile en temps réel. La suite vasculaire Viz apportera les avantages d'une coordination intelligente des soins à encore plus de patients et aidera les équipes cliniques à obtenir de meilleurs résultats cliniques", déclare Chris Mansi, PDG de Viz.ai. "Les avis de nos premiers utilisateurs ont été très positifs, et nous nous réjouissons à la perspective d'élargir l'accès à cette solution à notre clientèle de plus de 1 300 hôpitaux."

À propos de Viz.ai, Inc.

Viz.ai est le pionnier de l'utilisation des algorithmes d'IA et de l'apprentissage automatique pour accélérer le diagnostic et les soins, couvrant plus de 200 millions de personnes dans plus de 1 300 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis et en Europe. Optimisée par l'IA, la plateforme Viz est une solution intelligente de coordination des soins qui permet de diagnostiquer davantage de patients atteints d'une maladie spécifique, d'éclairer les décisions critiques sur le lieu des soins, d'optimiser les parcours de soins et de contribuer à l'amélioration des résultats. S'appuyant sur des données cliniques, la plateforme Viz offre une valeur significative aux patients, au personnel soignant et aux entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Pour plus d'informations, visitez viz.ai.

1 L'anévrisme aortique abdominal présumé est en instance de procédure 510(k). Non disponible à la vente.

