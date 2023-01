TWEDDLE GROUP NOMME TODD HEADLEE À LA TÊTE DE LA SOCIÉTÉ





CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Tweddle Group a annoncé aujourd'hui la nomination de Todd Headlee au poste de président de la société. Cadre expérimenté dans le domaine des technologies de transformation numérique, Headlee succède à Mark Berkey qui a quitté ce rôle pour prendre sa retraite le 9 janvier 2023.

Headlee a récemment occupé le poste de responsable des produits et des plateformes chez 1898 & Co, une société internationale de conseil en affaires et en technologie. Au cours de ses 30 années de carrière, il a été amené à travailler dans le secteur de l'automobile et dans le secteur de l'énergie, un atout unique qui permettra à Tweddle Group de pousser ses partenaires OEM à se tourner davantage vers les véhicules électriques.

Parallèlement à la prise de poste de Headlee à la tête de Tweddle Group, la société a également le plaisir d'annoncer les promotions de Claude Vanbeveren au poste de directeur du développement commercial et de Pat McGinnis au poste de directeur de la stratégie. Ces changements aideront Headlee et l'ensemble de l'équipe de direction de Tweddle Group à maintenir la croissance de l'entreprise.

« Todd Headlee est le leader idéal pour Tweddle Group », a déclaré McGinnis. « Il comprend les tendances qui affectent notre activité et il sait comment en tirer parti. »

Ayant aidé de nombreuses entreprises à passer avec succès de leurs anciennes offres de produits à des solutions SaaS (Software-as-a-Service) sophistiquées, Headlee est bien placé pour en faire de même avec Tweddle Group. Grâce à son expérience probante en matière de gain de parts de marché, d'augmentation du chiffre d'affaires et de hausse des bénéfices, il fera avancer Tweddle Group en exploitant diverses opportunités.

Headlee a affirmé être très enthousiaste à l'idée de commencer à travailler au sein de Tweddle Group, et il a ajouté : « Alors que le secteur de l'automobile et les secteurs apparentés poursuivent leur transformation, Tweddle Group est en excellente position pour aider ses clients à accélérer cette transformation grâce à son large portefeuille de produits, son historique d'innovation et son service client exceptionnel. »

« Chez Tweddle Group, nous avons toujours adapté nos services et solutions pour répondre aux besoins de nos clients », a précisé Vanbeveren. « Avec Todd aux commandes, nous bénéficions d'une expérience de la transformation numérique dans différents domaines et secteurs qui nous permettra de proposer des bonnes pratiques adaptées, innovantes et éprouvées, susceptibles de donner à nos clients un avantage concurrentiel dans leur domaine. »

À propos de Tweddle Group

Tweddle Group, une division de CJK Group, Inc. estime que tous les produits doivent être faciles à utiliser et propose des solutions d'information intégrées et multi-voies pour soutenir chaque aspect de l'expérience après-vente. Ses solutions s'adressent aux gestionnaires de produits, aux techniciens et, surtout, aux consommateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tweddle.com.

