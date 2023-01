G&H Orthodontics obtient la certification MDR de l'UE





G&H Orthodontics (www.ghorthodontics.com), un chef de file des solutions cliniques pour la communauté orthodontique, a annoncé aujourd'hui sa certification en vertu du Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) de l'Union européenne. Moins de 10% de toutes les entreprises de dispositifs médicaux dans le monde ont franchi cette étape.

Cette certification MDR atteste que G&H répond aux exigences réglementaires les plus actuelles pour ses systèmes et son portefeuille. Tous les fabricants et vendeurs doivent se recertifier et respecter ces délais de conformité pour continuer à distribuer des dispositifs médicaux sur le marché européen. 20% des fabricants ont déclaré qu'ils n'investiraient pas pour se recertifier en vertu du MDR de l'UE.

En tant qu'entreprise certifiée MDR, G&H peut continuer à fournir des produits d'orthodontie de haute qualité et éprouvés aux médecins et à leurs patients.

"C'est le fruit de plus de deux années de travail intensif de notre équipe", déclare John Voskuil, PDG de G&H. "D'autres fabricants ont peut-être quitté le marché ou se sont concentrés uniquement sur les aligneurs, mais nous nous engageons en faveur d'un portefeuille complet et d'un service ininterrompu à nos clients."

Depuis septembre 2020, G&H a consacré plus de 30 000 heures et investi des millions de dollars pour obtenir la certification MDR. Ces investissements positionnent favorablement G&H en tant que référence et fournisseur de solutions dans la communauté orthodontique.

Les mandats du MDR amélioreront la sécurité des patients grâce à des exigences d'efficacité plus rigoureuses pour les dispositifs médicaux. À titre d'exemple d'une mesure prise pour satisfaire une traçabilité accrue des produits, G&H utilise désormais des mécanismes uniques d'identification des dispositifs (UDI).

G&H a une longue histoire de développement d'attaches, de fils, d'élastomères, d'aligneurs et d'accessoires. Avec 22 000 produits certifiés MDR, G&H renouvelle son engagement à fournir des dispositifs sûrs et fiables pour le marché de l'UE et le monde entier.

"Nous avons investi dans une nouvelle usine, de nouveaux équipements et de nouveaux processus afin de disposer des produits de la plus haute qualité", déclare Voskuil. "Notre priorité absolue est de s'assurer que les médecins possèdent les produits dont ils ont besoin pour fournir les meilleurs soins aux patients."

À propos de G&H Orthodontics

Depuis plus de 45 ans, G&H Orthodontics est l'expert en fils orthodontiques, fournissant un portefeuille complet de produits. En tant que fabricant, nous possédons tout ce que nous fabriquons, avec un niveau de responsabilité inégalé, de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'inspection finale. Nous nous engageons à promouvoir des relations authentiques et à résoudre activement les problèmes des médecins et des patients que nous servons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ghorthodontics.com.

