CD Capital Natural Resources Fund III monétise sa participation dans Filo Mining pour 158,3 millions CAD





CD Capital Natural Resources Fund III ("CD Capital") monétise avec succès son investissement en actions dans Filo Mining pour une contrepartie totale de 158,3 millions CAD.

Filo Mining est une société canadienne d'exploration et de développement axée sur l'avancement de son gisement de cuivre-or-argent Filo del Sol détenu en exclusivité et situé dans la région III du Chili et la province voisine de San Juan, en Argentine. CD a pris une participation stratégique dans l'entreprise en 2020, ce qui a permis un programme d'expansion de forage pour définir la minéralisation plus profonde des sulfures. Le projet Filo del Sol a depuis été décrit comme un gisement épithermal de cuivre-or-argent à haute sulfuration associé à un ou plusieurs grands systèmes porphyres de cuivre-or avec des événements minéralisants se chevauchant.

Entrepris au cours des deux dernières années, ce forage présente certaines des interceptions minéralisées les plus spectaculaires de cuivre et d'or que le marché a connues depuis des décennies. Les résultats récents de forage, tels que l'annonce du trou de forage FSDH071, qui a recoupé 1 028,0m à 1,16% CuEq à une profondeur de 292m, y compris: 172,0m à 2,14% CuEq à 408,0m et 237,5m à 1,49% CuEq à 776,0m, pérennisent ce succès.

CD Capital a été l'un des premiers investisseurs institutionnels à financer le forage de Filo et le succès de l'exploration a été observé non seulement par les marchés, mais aussi avec Filo Mining attirant des investissements de BHP, qui ont conduit à un investissement stratégique de 100 millions CAD dans Filo Mining en mai 2022.

CD Capital est fier d'avoir été un investisseur institutionnel de la première heure, au côté du Groupe Lundin, pour soutenir et financer l'exploration et le développement du projet. Le forage s'avère être transformateur pour l'entreprise et la positionne favorablement pour une croissance future, confirmant ainsi l'ambition de CD Capital de soutenir le leadership du Groupe Lundin et le projet Filo del Sol.

Fondatrice et chef de la direction de CD Capital, Carmel Daniele note que la monétisation de la participation du fonds dans Filo Mining faisait partie du cours normal des affaires et des conditions de mandat du fonds, et constitue un important multiplicateur de capital investi depuis l'acquisition. Le projet présente une forte potentialité et CD se réjouit à la perspective de voir ce projet prospérer pour devenir un des principaux producteurs mondiaux de cuivre et d'or. "CD Capital est fier d'avoir participé à l'une des plus grandes découvertes de cuivre depuis des décennies et son aboutissement a été l'un des points forts de ma carrière. Ce fut un investissement véritablement spectaculaire pour les investisseurs de CD Capital Fund III et nous sommes convaincus que Filo continuera sur la route du succès. Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à des projets similaires de classe mondiale menés par des équipes de direction de haut niveau présentant une expérience avérée, à l'instar du Groupe Lundin, grâce à la combinaison de notre capital institutionnel à long terme et de notre expertise sectorielle afin de libérer la valeur de futurs projets passionnants."

Président du conseil d'administration de Filo Mining, Adam Lundin déclare: "Nous apprécions le soutien de CD Capital, qui a de nouveau cru en la vision d'une entité du Groupe Lundin à ses débuts. La participation en actions au côté de la famille au début de la COVID en 2020 nous a permis de continuer à faire progresser Filo del Sol, qui est en train de devenir une véritable découverte de classe mondiale. Je tiens également à remercier particulièrement la fondatrice et chef de la direction de CD Capital, Carmel Daniele, pour sa précieuse contribution continue en tant que membre du conseil d'administration de Filo Mining. Ce fut un parcours incroyable et nous continuerons à dégager davantage de valeur de cet actif d'exception. Nous nous réjouissons à la perspective de créer davantage de valeur pour les investisseurs de CD Capital grâce aux activités actuelles et futures au sein du Groupe Lundin."

À propos de CD Capital Group

Durant ces 15 dernières années, le londonien CD Capital a lancé trois fonds de placement privés, qui ont levé environ 1 milliard USD en capitaux à long terme, provenant avant tout d'investisseurs institutionnels nord-américains, y compris de fonds de dotation et de fondations, de family offices et de fonds de pension d'entreprise. CD Capital développe des projets de premier plan dans des métaux précieux, des métaux critiques pour écologiser la planète, ainsi que des engrais pour la sécurité alimentaire mondiale. CD Capital accorde une attention spéciale à la création de partenariats avec des équipes de direction connues qui présentent un solide bilan dans des projets de développement à succès en Amérique latine, comme au Brésil, au Pérou, en Argentine, au Guatemala, ainsi qu'au Canada, en Finlande, au Groenland et en Australie.

CD Capital a été créé en 2006 par Mme Daniele, qui était une des premières à Londres à mettre sur pied un fonds dédié spécialisé dans les actifs miniers privés et à remporter le prestigieux prix Mines & Money Fund Manager of the Year en 2008. Depuis la création de CD Capital, Mme Daniele a formé une équipe technique d'experts en placement et s'impose comme une défenseure et une employeuse active de femmes étudiant la géologie minière à l'Imperial College, Londres, ce qui lui a valu une nomination au classement 100 Women in Mining en 2022.

