Du 15 au 21 janvier 2023, c'est la Semaine nationale sans fumée au Canada





Le tabagisme au Canada : Faits en bref

Depuis 1977, la Semaine nationale sans fumée est célébrée au Canada chaque année. Ses objectifs sont renseigner les Canadiens sur les dangers du tabagisme et aider les fumeurs à renoncer au tabagisme.





Selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, les fumeurs et fumeuses sont plus susceptibles d'arrêter de fumer en janvier que pendant tout autre mois.





Environ 48 000 Canadien-nes meurent chaque année de causes liées au tabagisme, et ses coûts directs en soins de santé étaient estimés à plus de 6 milliards $ en 2017.





L'Association pulmonaire du Canada est partenaire de Curieux d'arrêter, un site Web lancé lors de la SNSF de 2022 qui décrit ce à quoi peut ressembler une vie sans fumée et qui offre un éventail de ressources et d'outils pour soutenir les Canadien-nes dans leurs tentatives d'abandon.

À propos de Curieux d'arrêter

Curieux d'arrêter (www.smokefreecurious.ca/s/curious?language=fr) est un partenariat entre l'Association pulmonaire du Canada, l'Association canadienne de santé publique, la Société canadienne du cancer, Coeur et AVC et l'Unité de recherche sur le tabac de l'Ontario, avec le soutien financier de Santé Canada.

À propos de l'Association pulmonaire du Canada

L'Association pulmonaire du Canada est l'organisme chef de file au Canada qui oeuvre à promouvoir la santé pulmonaire et à prévenir et gérer la maladie pulmonaire, en finançant des recherches vitales, en exigeant de meilleurs traitements et des politiques plus judicieuses, et en soutenant les patient-es dans la prise en charge de leur santé

