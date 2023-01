Cadmatic fait partie d'un consortium qui pilotera le projet SEUS financé par l'UE pour une construction navale plus intelligente et plus productive





Cadmatic compte parmi les entreprises industrielles et les institutions universitaires qui conduiront le projet Smart European Shipbuilding (SEUS) financé par l'Union européenne, lancé ce 1er janvier 2023. SEUS est une Action d'innovation de l'UE qui se concentre sur le recours aux outils informatiques dans la construction navale. Le consortium mettra au point un cadre de travail pour l'exploitation des données dans la construction navale par le développement d'une nouvelle plateforme intégrée qui englobera des solutions de conception navale détaillée d'avant-garde, la gestion des données et un logiciel de collaboration.

La plateforme est une solution visant à réduire de 30 % le temps d'ingénierie et de 20 % le temps d'assemblage, un objectif ambitieux. Elle sera conçue grâce à l'expertise en construction navale européenne de pointe apportée par les participants industriels et universitaires du consortium, et évaluée par deux grands chantiers navals européens.

Cette plateforme développera de nouvelles pratiques pour la gestion des connaissances centrée sur l'humain, les éléments de conception assistée par IA à partir des données, la technologie intelligente et un concept d'Industrie 5.0 pour la construction navale. Elle soutiendra également la croissance de la main-d'oeuvre européenne hautement qualifiée pour le déploiement et l'utilisation d'outils informatiques avancés en construction navale, en particulier pour l'intégration de nouvelles technologies.

SEUS s'inscrit dans le projet Horizon Europe, le programme-cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros. SEUS est financé à hauteur d'environ 7 millions d'euros. De cette somme, Cadmatic recevra 1,6 million d'euros. Cadmatic est en charge de conduire la coordination technique pendant les quatre années que doit durer le projet SEUS.

Le consortium SEUS se compose de huit organisations de cinq pays différents. Parmi ses membres figurent des partenaires hautement innovants comme le fournisseur de solutions de construction navale Cadmatic (Finlande), le développeur de solutions de gestion des données de GCP Contact Software (Allemagne), SARC BV (Pays-Bas), deux chantiers navals aux profils différents d'Ulstein Group (Norvège) et Astilleros Gondan SA (Espagne), ainsi que des instituts de recherche d'excellence : l'Université norvégienne de sciences et de technologie (Norvège), l'Université de Turku (Finlande) et l'Université des sciences appliquées NHL Stenden (Pays-Bas).

« Nous sommes fiers de piloter la coordination technique et de collaborer avec les autres partenaires du consortium sur ce projet ambitieux. Nous sommes impatients d'utiliser notre expertise en construction navale pour intégrer des éléments d'IAO/CAO/PAO et GCP à une plateforme innovante unique et révolutionnaire, qui portera l'efficacité en construction navale à un tout autre niveau », déclare Ludmila Seppälä, directrice du développement commercial chez Cadmatic.

À propos de Cadmatic

Cadmatic est l'un des principaux développeurs de solutions logicielles numériques et intelligentes de conception 3D et de gestion de l'information pour les secteurs maritime, énergétique, des procédés et de la construction. La société permet aux ingénieurs de construire un avenir et un monde meilleur en optimisant, accélérant et simplifiant la conception, l'ingénierie, la construction et l'exploitation de navires, d'installations industrielles et de bâtiments. Cadmatic compte plus de 6 000 organisations clientes dans 60 pays.

www.cadmatic.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 16:00 et diffusé par :