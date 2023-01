Anonos nommé par Frost & Sullivan comme le leader de l'innovation technologique dans le secteur britannique des services de désidentification des données des patients





Anonos, un innovateur mondial en matière de confidentialité, de sécurité et d'activation des données, a été récompensé par le prix Frost & Sullivan Technology Innovation Leader dans le secteur des services de solutions de désidentification des données des patients au Royaume-Uni. La plateforme logicielle Data Embassy de la société utilise une combinaison unique de 10 techniques de désidentification pour transformer les données sources en nouveaux actifs avec des contrôles intégrés qui permettent aux équipes de gestion des données de réduire les risques tout en élargissant les possibilités de traitement et d'analyse. Connus sous le nom de Variant Twins, ces ensembles protégés ont la même valeur analytique que les données originales, mais la quantité d'informations d'identification qu'ils contiennent a été réduite à la quantité minimale requise pour un cas d'utilisation spécifique.

Frost & Sullivan présente des prix de meilleures pratiques aux entreprises de divers marchés régionaux et mondiaux pour avoir démontré des accomplissements d'exception et des performances supérieures en matière de leadership, d'innovation technologique, de service à la clientèle et de développement de produits stratégiques. Les analystes sectoriels comparent les acteurs du marché et mesurent la performance au moyen d'entrevues approfondies, d'analyses et de vastes recherches secondaires approfondies pour identifier les meilleures pratiques du secteur. Le prix récompense une entreprise qui a développé un élément innovant dans un produit en tirant parti des technologies de pointe et des caractéristiques/avantages des produits à valeur ajoutée et du retour sur investissement qu'elle offre aux clients.

"Anonos propose le seul logiciel qui utilise à la fois la pseudonymisation conforme au RGPD et des techniques de reliage brevetées (connues sous le nom de Variant Twins) afin de transformer les données personnelles en actifs de données respectueux de la vie privée", note Maeirah Ashaie, consultante, Frost & Sullivan. "Ces Variant Twins rendent légaux et éthiques l'utilisation, le partage, le traitement et l'analyse des données, et tirent parti de la valeur des données tout en protégeant les droits des individus. Dans le domaine des soins de santé, la technologie de pseudonymisation d'Anonos peut être utilisée dans la recherche médicale, les produits pharmaceutiques et les hôpitaux, dont les grands ensembles de données n'ont historiquement pas été utilisés parce qu'ils comportent des informations sensibles sur la santé."

Data Embassy protège les données lors du traitement actif, lorsqu'elles sont décryptées et les plus vulnérables, que ce soit sur un ordinateur local ou dans le cloud. En tant que boîte à outils avec des techniques de confidentialité et de sécurité des données de pointe, le logiciel réduit les risques de violations de la vie privée et de sécurité car il limite au maximum la quantité d'informations d'identification disponibles et les cantonne à un usage spécifique. Ces garanties intégrées permettent même aux données les plus sensibles, telles que les informations sur les soins de santé, de voyager n'importe où pour alimenter un large éventail de cas d'utilisation ? de l'analyse avancée, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique jusqu'au partage, à l'enrichissement et au transfert international de données. Avec Data Embassy, les actifs de données restreintes deviennent accessibles, 100 % précis et sûrs pour accélérer la prise de décision et générer les résultats souhaités.

"Nous apprécions l'analyse approfondie de notre technologie par Frost & Sullivan, qui souligne la valeur de la protection des données tout en maximisant le traitement, le partage et la combinaison des données, en particulier dans le domaine des soins de santé", déclare Gary LaFever, co-PDG et directeur juridique, Anonos. "Elle reconnaît que nous avons adopté une approche très différente et pionnière de la pseudonymisation pour rendre les données sensibles sûres à traiter et analyser, quel que soit l'emplacement, sans sacrifier la précision, l'utilité et la rapidité. En vertu d'un nombre croissant de lois et de règlements, la pseudonymisation statutaire est définie en incorporant des contrôles techniques aux flux de données pour garder les identifiants directs et indirects, et même de nombreux attributs, totalement invisibles. Les données sources sont conservées séparément et ne peuvent être reliées à l'identité que par le responsable du traitement, ou la personne désignée officielle, pour agir sur les informations qui en résultent. Ces avantages statutaires créent plus d'opportunités de cas d'utilisation tout en offrant une protection maximale des données, un élément essentiel dans le domaine des soins de santé."

Anonos est en activité depuis 2012 pour effectuer des recherches et développer Data Embassy. Les 26 brevets internationaux obtenus et plus de 70 actifs de brevets supplémentaires ont servi de base à 50 millions de dollars de financement additionnel garanti au T3 2022 pour accroître les ventes et la commercialisation mondiales. En outre, Anonos a acquis Statice GmbH pour optimiser le spectre de protection des données de Data Embassy afin d'inclure des données synthétiques préservant la vie privée, idéales pour les données de test et le développement de modèles d'IA et d'apprentissage automatique.

"Nous avons investi le temps et les ressources nécessaires pour valider notre technologie auprès de clients de plusieurs secteurs afin de prouver que la valeur des données peut être améliorée de manière exponentielle en atténuant les risques pour les éléments sensibles tout en préservant la précision et la fidélité", ajoute LaFever. "Permettre plus de cas d'utilisation médicale et pharmaceutique basés sur des données réelles protégées contre les violations ou les abus peut conduire à de meilleurs soins aux patients et à de nouveaux traitements potentiels, ce qui représente un travail incroyablement pertinent dont notre équipe est très fière de faire partie."

Cliquez ici pour obtenir à un exemplaire gratuit du rapport Frost & Sullivan sur Anonos.

À propos de Frost & Sullivan

Depuis six décennies, Frost & Sullivan est reconnu dans le monde entier pour aider les investisseurs, chefs d'entreprise et gouvernements à s'orienter dans les changements économiques et à identifier les technologies disruptives, les grandes tendances, les nouveaux modèles d'affaires et les entreprises dynamiques, entraînant ainsi un flux continu d'opportunités de croissance pour stimuler le succès futur. Veuillez visiter frost.com pour plus d'informations.

À propos d'Anonos

Anonos est un innovateur mondial en matière de confidentialité et de sécurité des données, fournissant des logiciels d'entreprise qui éliminent le compromis entre la protection des données et l'utilité. La plateforme logicielle brevetée Data Embassy transforme les actifs de données sensibles en Variant Twins: des variations de données sources non identifiables mais précises à 100% requises pour des cas d'utilisation spécifiques afin d'atteindre les résultats commerciaux escomptés. Étant donné que les contrôles granulaires de confidentialité et de sécurité des données sont intégrés et appliqués technologiquement, Variant Twins peut voyager n'importe où ? entre les services, en dehors de l'entreprise ou dans le monde entier. Des tests à la production, les entreprises peuvent étendre et accélérer les initiatives axées sur les données sans compromettre la confidentialité, la sécurité, la précision ou la rapidité. Anonos. Les données en toute simplicité. Pour plus d'informations, veuillez visiter anonos.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

