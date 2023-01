/C O R R E C T I O N de la source -- Parc Safari/





Dans le communiqué Parc Safari fermé : cause tempête, diffusé le 12-Jan-2023 par Parc Safari sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans les dates de fermeture et d'ouverture. La copie complète et corrigée suit :

Parc Safari fermé : cause tempête

HEMMINGFORD, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pour cause de la tempête annoncée vendredi le 13 janvier, le Parc Safari sera fermé.

Le Parc ouvrira à nouveau samedi et dimanche 14 et 15 janvier de 16 à 21h.



Féerie, à la suite d'une chute de neige offre un spectacle magnifique.

À la visite de Féerie s'ajoute la magnifique exposition de minéraux et fossiles au Pavillon Découvertes.

La Boutique internationale qu'on surnomme le musée de Jean-Pierre présente des objets d'art et d'artisanat provenant de 25 pays .

Le restaurant l'Explorateur et le Café Sahara offrent sandwich, pizza et café dans un magnifique décor où vous pouvez vous réchauffer et échanger.

À propos du Parc Safari

Depuis 1972, le Parc Safari a accueilli 15 millions de visiteurs, surtout des familles, curieuses de voir des troupeaux d'animaux d'Amérique, d'Asie et d'Afrique comme s'ils étaient en SAFARI.

Le Parc contribue à la reproduction d'espèces menacées (guépards, girafes et autres espèces) avec des partenaires européens, américains et canadiens. En janvier 2021, le Parc a réintroduit au Zimbabwe deux guépards et quelques années auparavant il a envoyé au zoo de Singapore un gaur, et vers plusieurs pays d'Europe des loups blancs.

Depuis plus de 50 ans, le Parc Safari modernise ses installations : géothermie, récupération d'énergie et l'eau de pluie, murs solaires, construction de bâtiments bio-sécuritaires : en 2010, il a entrepris de rechercher des véhicules électriques pour remplacer les véhicules à pétrole utilisés sur la ferme.

Le Parc se réjouit de la perspective que la visite du Safari Aventure, un sentier long de 5km sur un territoire de 50 hectares, se fasse dorénavant en camion de brousse électrique Lion.

Cette année, le parc innove en créant Féerie, un parcours de structures d'animaux géantes illuminées sous 4 thèmes, Arctica, Magica, Africa et Foresta. Le Parc est dorénavant ouvert aux visiteurs 9 mois par année.

