Le Canada investit dans le transport actif à Calgary

CALGARY, AB, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, George Chahal, député de Calgary Skyview, a annoncé un investissement fédéral de plus de 1,3 million de dollars pour améliorer les infrastructures de transport actif dans le quartier Dover à Calgary.

Grâce à ce financement, la Ville de Calgary créera un réseau inclusif de marche et de cyclisme dans la collectivité. Les améliorations comprendront de nouveaux trottoirs, le prolongement de bordures, des passages pour piétons, des sentiers polyvalents, des panneaux de signalisation, des dispositifs d'éclairage et la création d'environnements de rues partagées plus confortables. Une fois terminé, le projet permettra de mieux desservir Dover et de rendre de nombreuses destinations locales plus accessibles aux résidents de tous âges et de toutes capacités.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant des activités qui contribueront à développer les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« La création d'un réseau de marche et de déplacement sur roues dans le grand quartier de Dover est une étape importante dans la construction d'un Calgary plus sain, plus vert et plus inclusif. En offrant des options de transport actif accessibles, nous pouvons favoriser une plus grande connexion et une plus grande équité dans notre communauté. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ce projet, et nous sommes déterminés à investir dans des initiatives qui favorisent le transport actif et les collectivités saines. »

George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement nous permet de continuer de construire des rues de quartier inclusives, où les personnes de tous âges et de toutes capacités peuvent se déplacer en toute sécurité et se sentir liées à leur collectivité. Des partenariats comme celui-ci nous aident à rendre nos collectivités plus résilientes. Cela est particulièrement important dans les zones de Calgary où l'on recherche l'équité, comme le quartier Dover. Les résidents et les visiteurs pourront mieux accéder aux nombreux et merveilleux parcs, écoles, voies de transport en commun et sentiers. Il ne s'agit pas seulement de mesures écologiques, mais aussi de mesures qui favorisent des modes de vie sains et des espaces communautaires dynamiques. »

Gian-Carlo Carra, conseiller du quartier 9 de Calgary

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus simples, plus sûrs et plus agréables, à l'appui de la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales dans le cadre du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages concrets et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

