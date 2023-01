Suspension de la négociation par l'OCRCVM - WNDR

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : WonderFi Technologies Inc. Symbole TSX : WNDR Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 13 h 42 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

Reprise des négociations pour: Société : Arctic Fox ventures Inc. Symbole CSE : AFX Les titres : Oui Reprise (HE) : 14 h 00 PM L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...

À l'Agence du revenu du Canada, nous nous efforçons d'être dignes de confiance, justes et au service des gens d'abord. Quelle que soit la façon dont vous décidez de produire votre déclaration de revenus, nous tenons à ce que vous receviez les...