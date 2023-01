Alphawave IP annonce des nominations au sein de son équipe de direction





L'équipe de direction élargie soutiendra l'exécution réussie de la stratégie à long terme d'Alphawave IP tout en continuant à répondre aux attentes des clients et des actionnaires

LONDRES et TORONTO, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave IP Group plc (« Alphawave » ou la « Société ») (LSE: AWE), un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a le plaisir d'annoncer quatre nominations au sein de son équipe de direction, apportant une vaste expérience dans l'industrie des semi-conducteurs et une expertise accrue dans la technologie de connectivité pour l'infrastructure numérique. La Société fournira des informations commerciales et technologiques plus larges lors de sa journée des marchés financiers le 13 janvier 2023.

Les personnes suivantes rejoignent l'équipe de direction d'Alphawave alors que la Société accélère sa transformation pour passer d'un fournisseur IP pur à une société de semi-conducteurs verticalement intégrée fournissant des solutions de connectivité hautes performances :

Mohit Gupta , vice-président principal et directeur général, dirige les activités IP et silicium personnalisé d'Alphawave. Mohit a rejoint Alphawave en septembre 2022 dans le cadre de l'acquisition d'OpenFive, où il était vice-président principal et directeur général des unités commerciales IP et SoC personnalisé. Mohit apporte plus de deux décennies d'expérience de gestion commerciale et d'ingénierie dans le domaine de l'IP pour semi-conducteurs et du silicium personnalisé.

dirige les activités IP et silicium personnalisé d'Alphawave. Mohit a rejoint Alphawave en septembre 2022 dans le cadre de l'acquisition d'OpenFive, où il était vice-président principal et directeur général des unités commerciales IP et SoC personnalisé. Mohit apporte plus de deux décennies d'expérience de gestion commerciale et d'ingénierie dans le domaine de l'IP pour semi-conducteurs et du silicium personnalisé. Babak Samimi , vice-président principal et directeur général, dirige la division des nouveaux produits de connectivité. Babak a rejoint Alphawave en novembre 2022 et possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des semi-conducteurs. Babak était dernièrement vice-président d'entreprise pour la division Communications réseau de Microchip Technology, centré sur les entreprises, les télécommunications et les fournisseurs de services cloud.

dirige la division des nouveaux produits de connectivité. Babak a rejoint Alphawave en novembre possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des semi-conducteurs. Babak était dernièrement vice-président d'entreprise pour la division Communications réseau de Microchip Technology, centré sur les entreprises, les télécommunications et les fournisseurs de services cloud. Saeid Ghafouri , vice-président principal, Ventes mondiales , dirige l'organisation des ventes mondiales, en favorisant les gains de conception à travers le portefeuille de produits Alphawave. Saeid a rejoint Alphawave en février 2021. C'est un cadre commercial expérimenté qui a su accélérer la croissance des revenus dans des entreprises d'EDA et d'IP pour semi-conducteurs, qu'elles soient en phase de démarrage ou déjà établies.

, dirige l'organisation des ventes mondiales, en favorisant les gains de conception à travers le portefeuille de produits Alphawave. Saeid a rejoint Alphawave en février 2021. C'est un cadre commercial expérimenté qui a su accélérer la croissance des revenus dans des entreprises d'EDA et d'IP pour semi-conducteurs, qu'elles soient en phase de démarrage ou déjà établies. Sudhir Mallya , vice-président principal, marketing d'entreprise, dirige notre nouveau groupe de marketing d'entreprise. Sudhir a rejoint Alphawave en septembre 2022 dans le cadre de l'acquisition d'OpenFive, où il était vice-président du marketing des produits d'entreprise et de silicium personnalisé. Sudhir apporte une vaste expérience de l'industrie des semi-conducteurs, couvrant le silicium personnalisé et les produits spécifiques aux applications dans de multiples domaines d'application.

Tony Pialis, président-directeur général d'Alphawave, a déclaré : « Avec ces nominations, Alphawave passe à la phase suivante de son plan à long terme. Toutes ces personnes apportent une expertise importante qui permettra à nos clients de continuer à bénéficier des solutions de connectivité les plus performantes et les moins gourmandes en énergie sous forme d'IP, ainsi que de silicium personnalisé et de produits complets en silicium optique. Je suis impatient de travailler avec l'équipe élargie. »

John Lofton Holt, président exécutif d'Alphawave, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer ces nominations chevronnées et talentueuses alors que nous exécutons notre mission d'étendre le leadership d'Alphawave sur nos marchés clés. Nous constatons déjà les synergies de nos récentes acquisitions sous la forme de gains de conception et d'une base de clients élargie et nous sommes impatients de partager plus de détails à ce sujet, et dans d'autres domaines, lors de notre prochaine journée des marchés financiers. »

