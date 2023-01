REALTY ONE GROUP SE CLASSE DE NOUVEAU EN PREMIÈRE PLACE PARMI LES MARQUES IMMOBILIÈRES SELON LE PALMARÈS FRANCHISE 500® DU MAGAZINE ENTREPRENEUR





L'une des marques qui connaît la croissance la plus rapide se retrouve de nouveau au sommet de ce prestigieux classement des sociétés immobilières

LAS VEGAS, 12 janvier 2023 /CNW/ - Cette année, Realty ONE Group - une marque moderne axée sur le style de vie et l'UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide au monde - s'est démarquée de ses homologues dans le secteur immobilier en se classant pour la deuxième fois en première place du palmarès hautement convoité 2023 Franchise 500® du magazine Entrepreneur. Il s'agit de la septième année consécutive que l'entreprise se qualifie au classement, malgré un marché difficile, et de la deuxième fois qu'elle occupe le premier rang dans son industrie.

Le franchiseur mondial établi à Las Vegas a effectué plus de 100 000 transactions immobilières et a versé plus de 1 milliard de dollars en commissions sur les maisons qu'il a vendues, dont la valeur collective s'élève à 41 milliards de dollars en 2022 Cette année, Realty ONE Group espère continuer d'étendre son empreinte mondiale tout en continuant d'avoir une incidence sur un demi-million de vies à l'international grâce à ses dons communautaires et ses activités philanthropiques.

« Le fait d'être la marque immobilière numéro un sur cette liste confirme que, quel que soit le marché de l'habitation, nous sommes déterminés à assurer le succès de tout le monde, a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Notre COOLTURE est le coeur et l'âme de notre organisation dynamique, et nous demeurerons toujours fidèles à notre objectif de donner l'exemple avec coeur et amour dans tout ce que nous faisons. »

Entrepreneur a inscrit Realty ONE Group International au palmarès en raison de la croissance de son réseau, de sa solidité financière, de sa stabilité et du pouvoir de sa marque. Voici ce que la magazine a déclaré dans sa lettre de présentation du classement : « Lorsqu'une marque trouve son élan et que ses franchisés connaissent du succès, elle semble plus susceptible de croître plus rapidement et de devenir plus forte que ses concurrents. »

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, à Porto Rico et aussi maintenant en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, à Singapour et en Espagne.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington DC, à Porto Rico, en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, en Espagne et à Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme la marque immobilière numéro UN. Realty ONE Group prend les devants en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

