Zentiva étend sa collaboration avec Adalvo et renforce son offre dans les domaines de l'appareil respiratoire, du SNC et de la dermatologie





PRAGUE, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Zentiva est heureuse d'annoncer que nous avons prolongé notre partenariat stratégique avec Adalvo en signant un accord de licence pour trois molécules en Europe.

Ces produits sont indiqués pour différents domaines thérapeutiques comme l'appareil respiratoire, le SNC et la dermatologie.

Sona Porubska, responsable des affaires générales et des activités stratégiques : « Chez Zentiva, nous sommes ravis de compléter notre offre de produits avec le soutien de partenaires de longue date comme Adalvo, afin d'offrir de nouvelles molécules pouvant être utilisées dans les domaines de l'appareil respiratoire, du SNC et de la dermatologie. Cela nous aidera à remplir notre mission qui consiste à fournir des médicaments de grande qualité et abordables aux patients d'Europe et d'ailleurs qui en ont besoin chaque jour. Nous faisons en sorte que les gens aient un accès amélioré aux soins de santé en partenariat avec les médecins, pharmaciens, grossistes, organismes de réglementation et autorités sanitaires. »

Voici la déclaration d'Anil Okay, chef de la direction d'Adalvo : « Nous sommes ravis de renforcer davantage notre partenariat avec Zentiva, l'une des plus importantes multinationales du domaine pharmaceutique en Europe. Notre longue histoire de collaboration, jumelée aux capacités de commercialisation remarquables de Zentiva, fera en sorte que notre offre de portefeuille diversifiée atteigne un plus grand nombre de patients à travers l'Europe ».

À propos de Zentiva

Zentiva est un producteur de médicaments de grande qualité et abordables au service des patients en Europe et ailleurs. Misant sur une équipe dévouée de plus de 4 800 personnes et un réseau de sites de production, y compris des sites phares à Prague, Bucarest et Ankleshwar, Zentiva s'efforce d'être le chef de file des médicaments de marque et médicaments génériques en Europe afin de mieux répondre aux besoins quotidiens de la population en matière de soins de santé.

Plus que jamais, les gens ont besoin d'un meilleur accès à des médicaments et à des soins de santé de grande qualité et abordables. Nous travaillons en partenariat avec les médecins, les pharmaciens, les grossistes, les organismes de réglementation et les gouvernements pour offrir les solutions quotidiennes dont nous avons tous besoin.

À propos d'Adalvo

Adalvo est une entreprise pharmaceutique mondiale, et l'une des principales entreprises pharmaceutiques B2B en Europe. L'entreprise a établi des partenariats commerciaux avec plus de 110 partenaires commerciaux dans plus de 100 pays à l'échelle mondiale. L'objectif avoué de l'entreprise est de faire une différence pour les patients du monde entier grâce à son réseau de collaboration intelligent et à son engagement à fournir des produits et services différents de la plus haute qualité à ses partenaires.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1757203/ZENTIVA_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1979326/Adalvo.jpg

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 12:17 et diffusé par :