Valsoft Corporation consolide son portefeuille dans le domaine du commerce de détail grâce à l'acquisition de la société française Octave





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 12 janvier 2023 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), leader canadien dans l'acquisition et l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, a le plaisir d'annoncer l'achat d'Octave, firme logicielle française spécialisée dans les logiciels de point de vente qui offre une solution omnicanale à des commerces de détail partout dans le monde.

Depuis 26 ans, Octave aide ses clients à rationaliser leurs activités de vente au détail grâce à son logiciel ERP de premier plan axé sur la gestion commerciale et de détail. Le produit phare d'Octave, Unity, est une solution modulaire complète qui offre un éventail de fonctions, notamment pour la gestion de la relation client et la mobilité en magasin, un système de gestion de contenu pour le commerce en ligne et un logiciel de gestion d'encaissement certifié selon la norme NF.

« Octave accompagne les entreprises de détail dans leur transformation numérique en leur fournissant une suite logicielle complète pour le commerce omnicanal. Au sein de ce marché très dynamique, nous sommes ravis de nous associer à Valsoft pour renforcer notre croissance et poursuivre notre conquête du marché, déclare Michel Perrinet, président-directeur général d'Octave. Société du secteur des ressources, Valsoft nous donne accès à son savoir-faire, à des outils et à des ressources qui appuient nos ambitions. »

Aspire, la branche opérationnelle de Valsoft, poursuit par cette acquisition sa politique d'investissement et de croissance dans le secteur vertical des points de vente au détail. Octave pourra tirer parti de la présence actuelle d'Aspire dans ce domaine pour renforcer la sienne sur le marché européen et investir l'espace mondial. Le siège social d'Octave situé à Angers, à deux heures de Paris, représente une porte d'entrée optimale.

« Nous sommes heureux d'accueillir nos collègues d'Octave dans la famille Valsoft, affirme Jeffrey Messud, associé administrateur chez Aspire Software. Il s'agit de notre première acquisition d'importance en France. De plus, elle s'inscrit dans le cadre de notre ambition d'élargir notre offre sur le marché des points de vente. Avec l'équipe d'Octave, nous poursuivrons nos efforts visant à stimuler la croissance et les initiatives en matière de produits. »

À propos d'Octave

Depuis sa création en 1996, Octave collabore étroitement avec ses clients pour développer des technologies de pointe. Elle a d'abord été active dans le domaine de la gestion de la production, puis dans celui des points de vente au détail depuis son virage vers le commerce électronique en 2004.

À propos de Valsoft Corporation

Créée en 2015, Valsoft acquiert et assure le développement de firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Valsoft cherche à acquérir, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place.

Valsoft Corporation était représentée à l'interne par Shinjay (Ssin) Choi, conseiller avocat principal, Elisa Marcon, juriste d'entreprise, et David Felicissimo, avocat gneral. A l'externe, Valsoft était représentée par Baudouin Gueyffier du cabinet Addleshaw Goddard LLP (Paris, France). Les actionnaires d'Octave était représentée par Nelly Muller du cabinet AvoConseil.

