REALTY ONE GROUP EST UNE NOUVELLE FOIS LA MARQUE IMMOBILIÈRE NO. 1 SUR LA LISTE ENTREPRENEUR FRANCHISE 500®





L'une des marques à la croissance la plus rapide retrouve la première place du secteur de l'immobilier dans ce prestigieux classement des franchises

LAS VEGAS, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, a obtenu pour la deuxième fois la première place parmi les marques immobilières sur la très compétitive liste Franchise 500® 2023 d'Entrepreneur. La société figure sur cette liste pour la septième année consécutive et, malgré un marché immobilier difficile, elle devance toutes les autres marques immobilières pour la deuxième année consécutive.

Le franchiseur mondial établi à Las Vegas a effectué plus de 100 000 transactions immobilières et a versé plus d'1 milliard de dollars en commissions sur les maisons vendues en 2022 pour un total de 41 milliards de dollars. Realty ONE Group cherche à poursuivre le développement de son empreinte internationale cette année, tout en ayant un impact sur un demi-million de vies dans le monde par le biais de dons à la communauté et de la philanthropie.

« Être la première marque immobilière de cette liste est la preuve que, quel que soit le marché immobilier, nous sommes engagés dans la réussite de chacun, a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. Notre COOLTURE est au coeur de notre entreprise dynamique et nous resterons toujours fidèles à notre objectif de mettre du coeur et de l'amour dans toutes nos activités. »

Entrepreneur a inscrit Realty ONE Group International sur sa liste en reconnaissance de la croissance de son réseau, de sa solidité et de sa stabilité financières, ainsi que de la puissance de sa marque, et a déclaré dans sa lettre de récompense : « Lorsqu'une marque trouve son rythme de croisière et que ses franchisés réussissent, cette marque a plus de chances de se développer plus rapidement, plus solidement et plus loin que ses concurrents. »

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte désormais plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C., à Porto Rico et maintenant en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, à Singapour et en Espagne.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué et compte aujourd'hui plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 400 bureaux dans 49 États américains, Washington D.C., Porto Rico, la Bolivie, le Canada, le Costa Rica, l'Équateur, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends et a été reconnu par Entrepreneur Magazine comme la marque immobilière numéro un. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.RealtyONEGroup.com.

