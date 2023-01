Une technologie hors du commun pourrait aider les producteurs de sables bitumineux à faire un pas de géant dans la réduction des émissions de CO2





CALGARY, Alberta, 12 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une technologie de pointe d'une entreprise de Calgary - utilisée à l'origine par la NASA pour chercher de la vie sur Mars - arrive sur terre pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'industrie des sables bitumineux.



Impossible Sensing Energy a devancé des concurrents du monde entier dans le cadre d'un défi mondial lancé par l'Alliance nouvelles voies visant à concevoir un instrument de mesure qui s'avèrera un élément essentiel afin d'accélérer l'utilisation à grande échelle des technologies pour réduire le recours à la vapeur dans l'exploitation des sables bitumineux.

« En tant qu'entreprise canadienne, nous sommes très fiers de jouer un rôle dans le développement plus durable des ressources énergétiques de notre pays et nous sommes déterminés à aider l'Alliance nouvelles voies à atteindre son objectif de carboneutralité », a déclaré Ariel Torre, cofondateur et directeur général d'Impossible Sensing Energy.

« Relever le défi énergétique mondial de réduire les émissions, tout en veillant à ce que le monde bénéficie de sources d'énergie responsables, sûres et sécurisées pour répondre à la demande mondiale est au coeur de notre travail quotidien. »

FLOW, la technologie de détection optique de l'entreprise, a remporté le premier prix parmi plus de 50 participants du monde entier - notamment des participants d'une université américaine de l'Ivy League, de Suède et du Royaume-Uni - dans le cadre du défi consistant à concevoir un instrument de mesure capable d'évaluer en continu les quantités précises de solvants récupérés dans la production des sables bitumineux.

La technologie a d'abord été développée par la filiale américaine de l'entreprise pour être utilisée par l'astromobile Perseverance afin de trouver des traces de vie à la surface de la planète Mars. La même technologie optique avancée utilisée sur Mars pour chercher d'anciennes traces de composés carboniques à l'origine de la vie est capable de détecter des quantités précises de solvants (hydrocarbures) dans le flux de production de pétrole.

L'utilisation accrue de solvants offre la possibilité de réduire, voire d'éliminer, la nécessité de produire de la vapeur, très énergivore, dans les opérations de séparation gravitaire stimulée par injection de vapeur (SGSIV).

Le remplacement de la vapeur par des solvants dans la production par SGSIV pourrait entraîner une réduction des émissions de CO 2 pouvant atteindre 90 %.

Cependant, pour faire progresser pleinement le processus, l'industrie a cherché une méthode précise pour mesurer en temps réel les quantités et les concentrations exactes de solvants afin de maximiser le recyclage tout au long du processus de récupération du pétrole.

La Canada's Oil Sands Innovation Alliance (COSIA), la branche innovation de l'Alliance nouvelles voies, a confié à l'accélérateur technologique Plug and Play Alberta la direction d'un concours mondial, à l'issue duquel la technologie FLOW a remporté le premier prix de 45 000 $.

« La réponse extraordinaire à ce défi continue de démontrer l'excellente relation de partenariat entre l'industrie des sables bitumineux et les principaux innovateurs du monde entier », a déclaré Wes Jickling, vice-président du développement technologique de l'Alliance nouvelles voies.

« Nous savons qu'il n'existe pas de voie unique pour atteindre la carboneutralité et qu'aucune entreprise ni aucun secteur ne peut y parvenir seul. Il faudra emprunter de multiples voies et collaborer avec certains des plus brillants esprits du monde. C'est formidable de voir que certains des plus intelligents sont ici même, chez nous. »

Contact : Mark Cooper, Relations avec les médias Courriel : [email protected] Contact : Jerrica Goodwin, Relations avec les médias Courriel : [email protected]

Contexte

Les solvants - tels que le butane et le propane - sont naturellement présents dans le bitume des sables bitumineux et sont utilisés comme une alternative beaucoup moins énergivore à la vapeur pour aider le bitume à devenir suffisamment fluide pour s'écouler vers un puits de production.

Les technologies pour réduire le recours à la vapeur dans l'extraction des sables bitumineux comptent parmi les plus prometteuses et les plus importantes au sein de dizaines d'autres développées pour aider l'Alliance nouvelles voies à réduire ses émissions de 22 millions de tonnes par an d'ici 2030 et à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

La rentabilité est importante pour espérer commercialiser à grande échelle l'utilisation des solvants dans la production des sables bitumineux. La rentabilité économique de l'emploi de solvants dépend de la capacité à les recycler. En mesurant les solvants dans le flux de production, il est possible de déterminer la quantité rejetée et d'ajuster les processus pour maximiser le recyclage.

L'utilisation d'un outil de mesure automatisé en temps réel offrira une méthode plus exacte et plus fiable que l'échantillonnage manuel instantané actuel et améliorera le recyclage des solvants. Cela permettra de faire progresser la technologie de réduction des émissions plus rapidement et de manière plus rentable.

Deux autres entreprises de Calgary ayant présenté une soumission conjointe prometteuse ont été choisies comme finalistes et recevront une évaluation technico-économique d'une valeur de 35 000 $. Burnt Rock Technologies Ltd., une entreprise de produits chimiques, et Exergy Solutions Inc., qui fournit des solutions de conception d'avant-garde, ont soumis une proposition de technologie déjà utilisée dans de nombreuses installations industrielles qui pourrait être adaptée à la production des sables bitumineux.



Mise en garde

Les énoncés d'événements ou d'états futurs présentés dans ce communiqué, y compris les projections, objectifs, attentes, estimations, et plans d'affaires constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme atteindre, aspiration, croit, anticipe, prévoit, propose, planifie, objectif, prédit, cible, estimé, s'attend à, prévision, vision, stratégie, perspective, calendrier, futur, continue, probable, pourrait, devrait, sera et (ou) des références semblables à des résultats dans le futur. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué incluent notamment, mais sans s'y limiter, des références à ce qui suit : la viabilité, l'échéancier et l'impact de la collaboration de l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres et le développement de l'Initiative soutenant un avenir carboneutre; le soutien de l'Initiative par les gouvernements de l'Alberta et du Canada; la capacité de permettre une production pétrolière carboneutre et de préserver la contribution économique de l'industrie; le déploiement de technologies visant à réduire les émissions de GES; la capacité à créer des emplois, à accélérer le développement du secteur des technologies propres, à procurer des avantages à d'autres secteurs et à aider à maintenir la qualité de vie des Canadiens; et la réalisation d'investissements économiques pour assurer une transition réussie vers un monde carboneutre et générer une valeur ajoutée à long terme pour les actionnaires. Toutes les références à la carboneutralité dans cette annonce s'appliquent aux émissions provenant de l'exploitation des sables bitumineux (définies comme des émissions de portée 1 et de portée 2).

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses au moment où ces énoncés ont été formulés. Les résultats futurs réels, y compris les attentes et hypothèses concernant : la croissance de la demande et la source, l'approvisionnement et le bouquet énergétiques; la quantité et l'échéancier des réductions des émissions; l'adoption et l'impact de nouvelles installations ou technologies, y compris sur la réduction des émissions de GES; les plans, échéanciers, coûts, capacités et évaluations techniques des projets, et la capacité à exécuter efficacement ces plans et exploiter les actifs; que le soutien des gouvernements de l'Alberta et du Canada pour l'Initiative sera fourni; les lois et les politiques gouvernementales applicables, y compris celles touchant les changements climatiques et les restrictions liées à la COVID-19; les taux de production, la croissance et la composition de celle-ci; les conditions générales du marché; et les dépenses en capital et environnementales, pourraient différer de façon importante en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les changements au niveau local, régional ou mondial apportés à l'offre et à la demande de pétrole, de gaz naturel, et de produits pétroliers et pétrochimiques et le prix qui en découle, les impacts différentiels et sur la marge; les événements politiques ou réglementaires, incluant les changements à la loi ou aux mesures et politiques du gouvernement en lien avec la COVID-19; la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers, incluant pour les nouvelles technologies; le manque de soutien requis du gouvernement de l'Alberta et du gouvernement du Canada; les risques environnementaux inhérents aux activités de production et d'exploitation pétrolières et gazières; les règlements environnementaux, incluant le règlement sur les changements climatiques et les GES et les changements apportés à ces règlements; la disponibilité et l'affectation du capital; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de services tiers; les difficultés opérationnelles ou techniques non anticipées; les calendriers et la gestion des projets et l'achèvement des projets dans les délais; les analyses et le rendement des gisements; les développements technologiques non planifiés; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, et la capacité à amener les nouvelles technologies à une échelle commerciale à un prix concurrentiel; les risques et dangers opérationnels; les conditions économiques générales, incluant l'occurrence et la durée des récessions économiques; et les autres facteurs auxquels les sociétés font référence dans leurs plus récents rapport annuel et rapport de gestion respectifs, le cas échéant.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres aux entreprises. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les lecteurs sont prévenus de ne pas leur accorder une confiance indue. Les entreprises ne prennent aucune obligation quant à la mise à jour des renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, sauf si une loi applicable l'exige.

