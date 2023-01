L'Alliance canadienne pour la formation et le développement des compétences en sciences de la vie (CASTL) annonce l'emplacement du Centre de formation en biofabrication au Québec





L'Alliance canadienne pour la formation et le développement des compétences en sciences de la vie (CASTL) a annoncé aujourd'hui son expansion au Québec et l'emplacement de son futur centre de formation en biofabrication à Montréal.

L'installation sera équipée de laboratoires et de salles de classe conçus pour offrir une formation en matière de procédés de biofabrication de la plus haute qualité. Grâce à cette nouvelle installation, CASTL peut offrir sur place une formation pratique et théorique aux employés de niveau débutant jusqu'aux cadres supérieurs, ainsi qu'aux étudiants de niveau postsecondaire.

« CASTL est enthousiaste à l'idée d'établir des partenariats avec le milieu universitaire, l'industrie et le gouvernement du Québec pour répondre aux besoins futurs en matière de formation dans le secteur des biosciences. Cette nouvelle installation située au Technopôle Angus répond à la demande de personnel hautement qualifié dans le secteur en pleine croissance de la biofabrication du Québec. Nous sommes heureux de nous associer à la Société de développement Angus dans le cadre de cette initiative », a dit Penny Walsh-McGuire, directrice administrative de CASTL.

Situé à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal, au coeur de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, le Technopôle Angus est un important carrefour de soins de santé dans l'est de Montréal. Il abrite des établissements de soins de santé publiques et des cliniques médicales privées ainsi que de nombreux organismes offrant des services de recherche, de santé et de mieux-être.

« L'arrivée du centre de formation en biofabrication de CASTL au Technopôle Angus marque une étape importante dans nos efforts pour établir une zone de soins de santé personnalisés dans l'est de Montréal. Nous avons hâte que les stagiaires viennent au centre et découvrent tout ce qu'il a à offrir », a dit Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus.

En avril 2022, CASTL a annoncé son intention de mettre en place une installation de formation en biofabrication au Québec. La construction de l'installation est rendue possible grâce à une contribution financière de 2,5 millions de dollars du gouvernement du Québec. L'ouverture du centre est prévue pour l'automne 2023.

« Ce nouveau centre de formation renforcera l'expertise québécoise en santé et en innovation, et propulsera davantage le Québec et sa métropole à l'avant-scène du domaine des sciences de la vie en tant que leaders. C'est un atout majeur pour développer et attirer de nouveaux talents dans l'est de Montréal », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

L'initiative nationale soutenant l'écosystème des sciences de la vie au Canada, CASTL offre une formation spécialisée en fabrication de produits biopharmaceutiques. CASTL est soutenue par son partenaire principal national adMare BioInnovations et son Académie adMare.

« En tant que plaque tournante importante de la biotechnologie et de l'innovation, Montréal est un choix particulièrement stratégique pour le nouveau centre de formation en biofabrication de CASTL », a indiqué Christine Allen, vice-présidente des écosystèmes d'adMare. Admare est ravie d'accueillir CASTL à Montréal où nous pourrons continuer à travailler en étroite collaboration pour former les talents de l'écosystème canadien des sciences de la vie, en tant que principal partenaire national. »

En septembre 2022, CASTL a ouvert son premier centre de formation en biofabrication à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. Des emplacements supplémentaires au Canada sont envisagés pour assurer un large accès géographique à ce type de formation essentielle.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes de formation en biofabrication de CASTL, consultez le www.castlcanada.ca ou envoyez un courriel à [email protected].

À propos de CASTL

L'Alliance canadienne pour la formation et le développement des compétences en sciences de la vie (CASTL) est un partenariat inédit entre l'industrie, le milieu universitaire et le gouvernement visant à répondre aux besoins futurs en matière de compétences pour le secteur canadien des sciences de la vie. Une initiative nationale de la Prince Edward Island BioAlliance, CASTL répond à la demande économique et sectorielle en matière de personnes prêtes à travailler, à prospérer et à répondre aux besoins de l'industrie canadienne de la biofabrication en pleine croissance. CASTL est le distributeur exclusif canadiendes programmes de formation agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT). Basé en Irlande, le NIBRT élabore et offre des programmes de formation et d'éducation de pointe pour les principales entreprises de fabrication biopharmaceutique du monde entier et les établissements universitaires partenaires. CASTL est soutenue par le partenaire principal national adMare BioInnovations et son Académie adMare.

www.castlcanada.ca

Au sujet de la Société de développement Angus

Promotrice, gestionnaire et conceptrice du Technopôle Angus, la SDA est une entreprise d'économie sociale qui réalise des projets immobiliers contribuant à la revitalisation urbaine. Elle adhère aux principes du développement durable dans le but d'engendrer des retombées importantes pour les collectivités locales. Le Technopôle Angus est à la fois une initiative de revitalisation urbaine et un laboratoire « grandeur nature » de développement durable et d'innovation sociale. Aujourd'hui, le secteur est en plein essor grâce à l'ensemble des organismes, des entreprises et des établissements commerciaux qui s'y trouvent. Le nouvel écoquartier situé en face du parc Jean-Duceppe est animé par des travailleuses et travailleurs et des milliers de résidents de tous les milieux, dont des étudiants et des familles.

www.sda-angus.com

À propos d'adMare BioInnovations

Grâce à la richesse de ses découvertes scientifiques concurrentielles à l'échelle mondiale, le Canada est prêt à devenir un chef de file dans le domaine des sciences de la vie. Pour que cela devienne une réalité, chez adMare BioInnovations, nous utilisons notre expertise scientifique et commerciale, notre infrastructure de R&D spécialisée et notre capital de départ pour créer des entreprises solides dans le domaine des sciences de la vie, des écosystèmes robustes et des talents prêts à travailler dans l'industrie, et réinvestit ses profits dans l'industrie canadienne afin de la soutenir à long terme. Dans le cadre de notre engagement à développer le talent, nous avons créé l'Académie adMare, dont la mission est d'offrir la formation spécialisée nécessaire pour former la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui stimulera la croissance des entreprises canadiennes des sciences de la vie.

www.admarebio.com

