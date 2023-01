adm Group nomme Justin Barton au poste de président exécutif et Ed Colflesh au poste de PDG mondial





LONDRES, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- adm Group, un partenaire international spécialisé dans la réalisation d'opérations marketing pour les grandes marques mondiales, annonce aujourd'hui la nomination de l'actuel PDG mondial, Justin Barton, au poste de président exécutif. Justin Barton est PDG d'Adm depuis 2014. Il a supervisé une expansion significative de l'entreprise, ainsi qu'une restructuration de la base d'investisseurs, Equistone Partners Europe devenant un actionnaire majeur. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Barton se concentrera sur la stratégie de croissance du groupe et continuera d'être basé à Londres.

Ed Colflesh deviendra PDG du groupe. M. Colflesh a été PDG pour la région des Amériques et a supervisé la croissance de cette région, où sont désormais menées la majorité des activités d'adm. Il peut faire valoir une vaste expérience professionnelle, ayant occupé des postes senior dans le secteur des services de marketing et de publicité depuis plus de 15 ans. Basé à New York, M. Colflesh dirigera l'entreprise à l'échelle mondiale et continuera de mettre l'accent sur l'exécution de notre stratégie de croissance, la mise en oeuvre de nos stratégies en matière de durabilité et de technologie, et l'optimisation de nos opérations mondiales pour qu'Adm reste à l'avant-garde de l'industrie.

Noah Lapine assumera le rôle de PDG pour la région des Amériques. M. Lapine a rejoint l'entreprise plus tôt cette année lorsqu'adm Group a fait l'acquisition de Lapine, une agence d'engagement des consommateurs, dont Noah Lapine était le PDG.

En parlant des changements affectant la direction du groupe, M. Barton a déclaré : « Je suis extrêmement fier de tout ce qu'adm a accompli au cours des huit dernières années. Lors de cette période, l'entreprise s'est transformée, connaissant une croissance incroyable et élargissant notre présence mondiale. Je suis ravi qu'Ed Colflesh prenne les rênes de l'entreprise et en devienne le PDG mondial. Il a fait preuve d'un talent et d'un dynamisme exceptionnels, favorisant la croissance d'adm dans les Amériques et l'installant dans cette région dans une position de leader de l'industrie. Je sais qu'il apportera cet enthousiasme et cette ambition au rôle de PDG mondial. »

« Je suis également ravi que Noah Lapine devienne PDG de la région Amériques. C'est un leader impressionnant et je suis convaincu qu'il sera un grand successeur d'Ed Colflesh dans cette région essentielle. »

Quant à Ed Colflesh, il a ainsi commenté sa nomination : « Je suis très heureux d'occuper le poste de PDG du groupe. Notre approche axée sur le client et notre expertise reconnue ainsi que notre passion pour l'innovation et les solutions durables font d'adm un leader de l'industrie et un lieu de travail exceptionnel. Je suis ravi de collaborer avec Justin Barton. Nous continuerons ensemble de nous attacher à proposer à notre clientèle une prestation de services exceptionnelle et remporterons bien d'autres succès. »

