Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une importante annonce relative à la science quantique





WATERLOO, ON, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, fera une importante annonce qui aura des retombées sur l'avenir des technologies quantiques au Canada. L'annonce exposera des mesures pour renforcer la recherche, le bassin de talents et la commercialisation dans le domaine de la science quantique.

Le ministre Champagne sera accompagné du directeur de l'Institut Périmètre de physique théorique, Robert Myers, de la fondatrice et chef de la direction quantique de Photonic Inc. et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies quantiques au silicium à l'Université Simon Fraser, Stephanie Simmons, et du titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'information quantique à l'Université de Waterloo, Raymond Laflamme.

Le ministre répondra aux questions des journalistes après l'annonce.

Date : Le vendredi 13 janvier 2023



Heure : Visite des installations - 9 h 30 (heure de l'Est)

Annonce - 10 h (heure de l'Est)



Lieu : Institut Périmètre de physique théorique

Atrium

31, rue Caroline Nord

Waterloo (Ontario)





L'événement sera diffusé en direct sur la page Facebook Science canadienne.

Le ministre Champagne tiendra également une discussion avec des travailleurs du domaine de la technologie dans les locaux de Communitech.

Date : Le vendredi 13 janvier 2023



Heure : 12 h 15 (heure de l'Est)



Lieu : Carrefour Communitech

151, rue Charles Ouest, bureau 100

Kitchener (Ontario)





Note à l'intention des représentants des médias

Les représentants des médias qui souhaitent prendre part à la visite et assister à l'événement à l'Institut Périmètre doivent s'inscrire auprès de Colin Hunter ([email protected]) ou de Mike Brown ([email protected]).

Les représentants des médias qui souhaitent prendre part à la téléconférence sont invités à communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE ([email protected]) pour obtenir le numéro à composer.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la discussion dans les locaux de Communitech doivent s'inscrire auprès d'Alex Kinsella ([email protected]).

