La Fête des semences de Montréal est de retour au Planétarium Rio Tinto Alcan !





MONTRÉAL, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie et Cultiver Montréal sont heureux d'annoncer le retour de la Fête des semences de Montréal, en présentiel. Organisée par Cultiver Montréal et présentée par Espace pour la vie, la 23e édition se déploie sous le thème "Semences solidaires". Riche et conviviale, la programmation met à l'honneur les liens de solidarité qui se tissent entre acteurs et actrices du vivant, par le biais de tables rondes et d'ateliers. Les 4 et 5 février, au Planétarium Rio Tinto Alcan, les citoyens et citoyennes pourront aussi se procurer des semences locales et écologiques auprès d'une vingtaine de semenciers et semencières québécois.es.

Quand : samedi 4 février 2023, 10 h - 17 h

dimanche 5 février 2023, 10 h - 16 h



Où : Planétarium Rio Tinto Alcan



Informations importantes :

Toutes les activités de la Fête des semences sont gratuites;

Les places sont limitées dans les tables rondes et les ateliers, réservation en ligne obligatoire;

La programmation complète est disponible en ligne;

Les boutiques en ligne des semencier.ère.s sont également accessibles sur la page web cultivermontreal.ca/la-fete-des-semences

Nous tenons à souligner la générosité et le soutien de nos commanditaires Melon d'Or, soit l' Association des Marchés Publics du Québec (AMPQ) , les Jardins de l'Écoumène et la Ferme coopérative Tourne-Sol .

UNE PROGRAMMATION RICHE D'ÉCHANGES ET D'APPRENTISSAGES !

Tables rondes

Samedi 4 février

S'allier pour cultiver davantage de semences au Québec | 10 h 30 à 11 h 30

En partenariat avec Sème l'avenir

Regards croisés sur le comment et pourquoi les maraîcher.e.s s'allient dans la production de semences reproductibles et à pollinisation libre. À la découverte des dynamiques collaboratives, de fusion et/ou de réseau entre ces deux corps de métiers.

Expert.e et professionnel.le

Panélistes invités: Daniel Brisebois (Ferme coopérative Tourne-Sol), Roland Joannin (La pomme de demain), Jean-François Lévêque (Les jardins de l'Écoumène)

Conservation citoyenne de semences | 14 h 30 à 15 h 30

Qu'est-ce qu'un.e gardien.ne des semences et comment s'impliquer dans la préservation et la transmission de semences à pollinisation libre et reproductibles. Pour des citoyens et citoyennes actifs dans la préservation de la biodiversité et du patrimoine végétal québécois.

Grand public

Dimanche 5 février

Le droit aux semences au Canada : Défis et opportunités | 10 h 30 à 11 h 30

En partenariat avec Sème l'avenir

Présentation d'expert.e.s et réaction et questions de semenciers, agriculteurs et du public.

Expert.es et professionnel.les

Panélistes invités : Hugo Martorell (Sème l'avenir), Thibault Rehn (Vigilance OGM)

Main dans la main, avec les jardinier.ère.s urbain.e.s | 14 h 30 à 15 h 30

Conseils et outils pour penser, cultiver et préserver un jardin nourricier biodiversifié.

Grand public

Panélistes invitées : Mélanie Grégoire (Terre promise), Audray Pépin (Tisane et jardin)

Ateliers

Samedi 4 et dimanche 5 février

Fabrication de bombes de semences | 13 h à 14 h

Offert par les Amis du Jardin botanique de Montréal

Jeunes (6 à 14 ans)

Consultez la programmation complète

À propos

Les origines de la Fête des semences

Cet événement est issu du mouvement communautaire de l'agriculture urbaine à Montréal. Fondé en 2001 par les organismes Action communiterre et le Dépôt centre communautaire d'alimentation, puis porté par l'organisation de solidarité Alternatives en 2017, le flambeau est maintenant entre les mains de Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises.

Cultiver Montréal est le réseau multisectoriel des agricultures urbaines du Grand Montréal. Il rassemble, accompagne, soutient et fait rayonner toutes les formes d'agriculture urbaine et périurbaine du Grand Montréal, en concertation avec ses membres, pour faire de Montréal une ville durable, résiliente et nourricière.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

