Lumière sur la programmation culturelle cet hiver et ce printemps à Saint-Laurent





SAINT-LAURENT, QC, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Saint-Laurent est heureux de dévoiler sa programmation pour l'hiver et le printemps 2023. Du théâtre, des prestations tout en musique, de la danse et plus : en famille ou entre amis, place à l'émerveillement!

« Au fil des prochaines semaines, les occasions de se divertir, de s'émouvoir ou de réfléchir seront nombreuses grâce à des événements qui se déploient dans plusieurs salles. J'invite donc mes concitoyennes et mes concitoyens à planifier leurs sorties culturelles ici même, à Saint-Laurent. La saison froide est l'occasion parfaite pour visiter l'un de nos lieux de diffusion afin de découvrir des formes d'art variées et accessibles. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Au cours des prochains mois, les Laurentiennes et les Laurentiens sont invités à assister à des spectacles de danse, de théâtre et de musique. Une vingtaine d'événements dont une exposition sont à l'horaire. Parmi les événements à ne pas manquer, notons :

Concert : Orchestre Métropolitain

Mardi 25 janvier, 19 h 30

Église Saint-Sixte : 1895, rue de l'Église

Lancement de la programmation - Conte pour les 13 ans et + : Les craquelins

Vendredi 27 janvier, 19 h 30

Centre des loisirs : 1375, rue Grenet

Théâtre familial, pour les 5 ans et +: 4 - Les parfaits inconnus

Samedi 4 février, 19 h

Salle Émile-Legault : 613 avenue Sainte-Croix

Conte : UTEI - Récits d'un survivant

Vendredi 24 mars, 19 h 30

Centre des loisirs : 1375, rue Grenet

Danse : Intérieurs

Mercredi 12 avril, 19 h 30

Salle Émile-Legault : 613, avenue Sainte-Croix

Laissez-passer gratuits ou billets requis

Des laissez-passer gratuits ou des billets sont requis. Disponibles sur place avant le début de chaque spectacle, ils peuvent également être obtenus jusqu'à un mois avant la date prévue pour s'assurer de réserver sa place :

En personne :

Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent pour des laissez-passer uniquement : 1380, rue de l'Église

Bibliothèque du Boisé pour des laissez-passer uniquement : 2727, boulevard Thimens

Centre des loisirs : 1375, rue Grenet

Complexe sportif : 2385, boulevard Thimens

En ligne :

st-laurent.tuxedobillet.com .

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

