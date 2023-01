Plus de 1,2 M$ pour un circuit touristique dans la MRC de Minganie





HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la r間ion de la C魌e-Nord, Mme燢ateri Champagne Jourdain, est fi鑢e d'annoncer la concr閠isation d'une entente de񁦤03362$ avec la MRC de Minganie pour d関elopper un circuit touristique int間r visant valoriser la richesse de son territoire.

Ce circuit permettra de faire d閏ouvrir une nordicit accessible, cl閙ente, remplie d'immensit閟 naturelles et de tr閟ors cach閟. L'entente pr関oit aussi la mise en place d'un programme financier pour le d関eloppement du tourisme et de l'entrepreneuriat afin d'accro顃re la capacit d'accueil et l'attractivit de la MRC.

En compagnie du pr閒et de la MRC de Minganie, M.燣uc No雔, Mme燢ateri Champagne Jourdain en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme燗ndr閑 Laforest.

L'apport du minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'閘鑦e 酄962690$ et provient du volet燩rojets 珷Signature innovation牷 des MRC du Fonds r間ions et ruralit (FRR). Quant elle, la participation de la MRC de Minganie totalise240672$.

Citations:

珷Visiter la Minganie, c'est aller la rencontre de ses habitants. Entre la for阾 bor閍le et le golfe du Saint-Laurent, elle compte d'innombrables lacs et rivi鑢es, et d'infinies plages de sable fin. Les mots ne suffisent pas pour la d閏rire; il faut y venir! Ce nouveau circuit touristique saura tr鑣 certainement attirer de nombreux visiteurs. F閘icitations pour cette initiative qui engendrera des retomb閑s socio閏onomiques qui profiteront la communaut!牷

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la r間ion de la C魌e-Nord et d閜ut閑 de Duplessis

珷Comme ministre des Affaires municipales, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers n閏essaires pour stimuler la vitalit de leur r間ion. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a cr殚 le Fonds r間ions et ruralit! La somme investie aura des r閜ercussions concr鑤es pour la MRC et lui permettra de se d閙arquer encore plus sur le plan touristique.牷

Andr閑 Laforest, ministre des Affaires municipales

珷Les efforts communs du gouvernement et de la MRC permettent d'ajouter un jalon au grand projet de d関eloppement touristique de la MRC de Minganie, qui vise d閏loisonner notre territoire pour le rendre plus accessible dans les r間ions et les provinces voisines, et le faire rayonner. Avec cette am閘ioration de l'offre touristique, nous renforcerons notre positionnement strat間ique. Le circuit propos contribuera mettre en valeur les nombreux attraits naturels de notre MRC et en faire la promotion, au plus grand bonheur de nos visiteurs!牷

Luc No雔, pr閒et de la MRC de Minganie

Fait saillant:

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets Signature innovation des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC partir d'un cr閚eau d'intervention qu'elle a d閠ermin.

