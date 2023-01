Projet de modification de la limite du parc national du Mont-Orford Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

La plantation d'arbres au Canada a joué un rôle clé dans notre lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le gouvernement du Canada entend exploiter des solutions climatiques fondées sur la nature, et les...

Espace pour la vie et Cultiver Montréal sont heureux d'annoncer le retour de la Fête des semences de Montréal, en présentiel. Organisée par Cultiver Montréal et présentée par Espace pour la vie, la 23e édition se déploie sous le thème "Semences...

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, le mandat de tenir une audience publique sur le projet de...

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de 50 000 de dollars pour appuyer un projet de planification du transport actif à...

Trucknet Enterprise , est le fer de lance des solutions visant à réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'à limiter les trajets à vide dans les flottes de véhicules lourds. La société a reçu les...