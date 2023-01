LE FUTURE MINERALS FORUM DÉBUTE AVEC DAVANTAGE DE DÉLÉGUÉS PROVENANT DE NOUVEAUX PAYS ET DAVANTAGE D'ORATEURS LEADERS DE L'INDUSTRIE MINIÈRE





RIYAD, Arabie saoudite, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le deuxième Future Minerals Forum (FMF) débute aujourd'hui, avec 12 000 délégués de 130 pays confirmés. Ils pourront assister aux interventions de plus de 200 experts miniers du monde entier. Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux du premier FMF, qui a eu lieu en janvier 2022.

Parmi les orateurs confirmés figurent des leaders de l'industrie de l'énergie, des minéraux et des métaux ainsi que des experts de groupes de réflexion, notamment: Mike Henry, PDG de BHP; Andrew Liveris, président de Lucid Motors; Roy Harvey, président et PDG d'Alcoa; Gerd Muller, directeur général de l'ONUDI; et Robert Wilt, PDG de Ma'aden.

Le FMF est un « guichet unique » qui rassemble les gouvernements, les investisseurs, l'industrie et la société civile afin de mettre en lumière le vaste potentiel minéral et d'investissement de la région, et la façon dont elle peut faire émerger de nouvelles juridictions chargées des minéraux et des métaux, tout en stabilisant et en renforçant les chaînes d'approvisionnement minières mondiales.

Son Excellence Bandar AlKhorayef, ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, a déclaré: « Le premier FMF visait à définir la région et à comprendre son potentiel à devenir un acteur des minéraux et métaux au niveau mondial. En 2023, le Future Minerals Forum est axé sur les actions nécessaires pour relever certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, à savoir la décarbonisation, l'approvisionnement responsable en minéraux et métaux et les chaînes de valeur nécessaires à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de transition énergétique verte, l'investissement et le développement économique équitables, ainsi que la prise en charge des individus, des communautés et de l'environnement.

Aujourd'hui, pour cette deuxième édition du FMF, nous constatons un engouement encore plus vif, comme en témoignent les 12 000 participants de 130 pays et les 200 intervenants; comme en témoignent également le niveau de représentation et la qualité des sujets abordés. Cela démontre un fort engagement. C'est la preuve que la communauté minière est prête à relever les défis. La preuve que vous êtes intéressés.

Vous souhaitez consolider le secteur des minéraux et des métaux afin de répondre à la demande croissante. Une demande suscitée par nos investissements continus dans la technologie et par nos efforts pour atteindre nos objectifs de réduction nette des émissions. »

S.E. AlKhorayef a poursuivi: « Au cours des deux prochains jours, Riyad sera le centre de l'industrie minière internationale. Nous ferons progresser l'agenda de ce secteur. Nous nous informerons sur les derniers développements industriels et technologiques. Nous allons créer des réseaux. Nous discuterons investissements et partenariats. Et surtout, nous ferons des affaires. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. »

