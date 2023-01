YAHAHA : un million d'idées pour les créateurs de contenus générés par les utilisateurs





YAHAHA, une plateforme gratuite de divertissement social avec des contenus générés par les utilisateurs, qui rend la création de jeux aussi facile qu'un glisser-déposer, a franchi le seuil du million d'actifs sur sa plateforme. Avec plus d'un million d'actifs dorénavant disponibles, YAHAHA propose tout un éventail de contenus attrayants et uniques avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir, permettant ainsi à tout un chacun de créer des contenus 3D bien plus facilement. Disponible gratuitement aussi bien pour les créateurs que pour les joueurs, YAHAHA donne à ses centaines de milliers d'utilisateurs la possibilité de créer leurs propres jeux et environnements uniques et d'en faire profiter les autres.

Avec YAHAHA, quiconque avec un esprit créatif a accès à une multitude d'options pour l'aider à créer ses propres jeux et espaces virtuels. En comparaison des autres plateformes, la marketplace YAHAHA fournit aux utilisateurs plus d'un million de modèles 3D à utiliser, ainsi que des composants de jeux et d'animation audio. Avec un choix infini d'options parmi lesquelles choisir, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour essayer de créer un jeu ou une expérience sociale. Le million d'actifs de haute qualité, associé au moteur de recherche de YAHAHA basé sur l'IA, signifie que les créateurs peuvent dorénavant créer des jeux et environnements rapidement, sans compromettre la qualité.

Yahaha Studios a été fondé en 2020 par un groupe pionnier d'anciens d'Unity, avec l'objectif de permettre à n'importe qui de créer, publier, partager et diffuser des contenus en utilisant sa plateforme YAHAHA. YAHAHA aide les utilisateurs de tous niveaux à créer des contenus 3D grâce à : une réduction des barrières à l'entrée avec une création no-code, des tutoriels et dorénavant plus d'un million d'actifs.

Pengfei Zhang, cofondateur et chef de l'exploitation chez Yahaha Studios, a affirmé : « Nous sommes absolument ravis d'annoncer que YAHAHA a franchi le jalon incroyable de plus d'un million d'actifs sur notre plateforme. L'un de nos objectifs est de fournir en permanence à nos créateurs de nouveaux contenus leur permettant de concevoir et d'interagir avec, tout en réduisant les obstacles à la création de contenus 3D. Nous nous sommes associés avec les marketplaces d'actifs renommées Synty Studios et CG Trader, et nous nous réjouissons à l'idée d'autres possibilités de partenariat en 2023. »

YAHAHA, qui représente la prochaine génération de divertissement, sponsorisera et organisera la Global Game Jam 2023 le 30 janvier à San Luis Obispo, en Californie. Rendez-vous sur https://yahaha.com/events/globalgamejam pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

FIN

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 09:15 et diffusé par :