RBC renouvelle son engagement à l'égard du projet PDV, axé sur le soutien d'artistes et de cinéastes canadiens émergents





La neuvième ronde du projet PDV, une initiative conjointe de RBCxMusique et du prix Prism, aidera dix nouvelles équipes d'artistes à produire des vidéoclips et à porter ainsi leur vision à l'écran

TORONTO, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont annoncé la reconduite du projet Production de vidéoclips (projet PDV) jusqu'en 2025. Le programme, lancé en 2018, apporte aux musiciens et cinéastes émergents canadiens le financement nécessaire pour créer et réaliser des vidéoclips.

Cette annonce importante coïncide avec la neuvième ronde du programme, dans le cadre de laquelle des subventions ont été accordées à dix équipes d'artistes d'une grande variété de genres musicaux et de styles cinématographiques. Depuis le lancement de cette initiative conjointe de RBCxMusique et du prix Prism, 97 subventions ont été versées à des artistes émergents, contribuant à la création de 71 vidéoclips. En date de juillet, c'est plus de un million de dollars qui ont été ainsi investis dans le milieu artistique.

« Nous sommes très fiers, par l'intermédiaire de RBCxMusique et du projet PDV, de continuer à mieux faire connaître de nouveaux talents et des visions différentes de la musique, dit Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. D'une ronde à l'autre, nous sommes toujours aussi éblouis par le talent de nos artistes. Nous avons hâte de voir les nouvelles équipes concrétiser leurs idées. »

Le projet PDV, administré par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, vise à soutenir le milieu canadien du vidéoclip dans ses efforts pour mettre la musique en images et rejoindre de nouveaux publics. En plus de bénéficier d'un financement au moyen des subventions du projet PDV, les artistes sélectionnés ont également accès aux Laboratoires PDV, un programme de mentorat axé sur la production de vidéoclips - de l'idéation au tournage, en passant par la planification budgétaire. Lancé en 2022, le programme Laboratoires PDV intègre quatre séances en coulisse avec des artistes et des réalisateurs soutenus par le projet PDV. D'autres activités sont prévues en 2023.

« Quelle satisfaction de voir à quel point le projet PDV s'est développé au cours des quatre dernières années, aidant les artistes canadiens à réaliser leurs rêves, explique Louis Calabro, vice-président, Programmation et remises de prix, Académie canadienne du cinéma et de la télévision, et fondateur du prix Prism. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec RBC et d'avoir l'occasion de soutenir encore plus de musiciens et de cinéastes émergents au cours des trois prochaines années. »

Des vidéoclips réalisés grâce au financement du projet PDV continuent de faire des vagues et d'être acclamés par la critique. En 2022, le New York Times a fait mention du clip « Ossature » de Ouri, réalisé par Derek Barnscombe. La vidéo animée a par ailleurs été sélectionnée par le personnel de Vimeo - une récompense très convoitée. Le vidéoclip « Meet You At the Light » de Desirée Dawson, réalisé par Alex Farah, a reçu le prix du meilleur vidéoclip de SXSW et a été nommé au UK Music Video Awards. De plus, « Different Than Before » d'Amanda Sum et de Mayumi Yoshida a reçu le prix du meilleur vidéoclip lors du festival Urbanworld et a été retenu en sélection officielle du Asian American Film Festival, du festival Aesthetica et de nombreux autres festivals.

Les lauréats de la neuvième ronde ont été choisis par un jury de professionnels de l'industrie. Voici les lauréats :

Le projet PDV s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de RBC à soutenir le milieu artistique. Depuis 2003, les investissements de RBC dans les organismes du domaine des arts ont dépassé les 90 millions de dollars et ont permis d'appuyer plus de 28 000 artistes. En 2021, RBC Fondation a versé plus de 10 millions de dollars à plus de 185 organismes au Canada dans le cadre d'Artistes émergents RBC, épaulant ainsi au-delà de 5 900 artistes émergents.

L'annonce de l'ouverture de la dixième ronde du projet PDV se fera au cours des prochains mois. Nous inviterons les artistes et cinéastes émergents admissibles à présenter leur candidature. Suivez RBCxMusique et prix Prism sur Instagram pour tout savoir sur les initiatives de RBCxMusique.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 95 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À Propos Du Prix Prism

Le prix Prism est un événement annuel qui récompense par plusieurs prix le talent exceptionnel dans la production de vidéoclips. Parmi ces distinctions, le Grand Prix constitue la récompense en argent la plus importante au monde pour les vidéoclips. Fondée en 2012, cette récompense annuelle rassemble un jury de plus de 130 professionnel.le.s canadien.ne.s des arts qui votent pour couronner le meilleur vidéoclip de l'année. Parmi les lauréat.e.s précédent.e.s du Grand Prix, on compte Theo Kapodistrias pour Thirteen de Haviah Mighty (2021), Peter Huang pour Far Away de Jessie Reyez (2020) et Emily Kai Bock pour Afterlife d'Arcade Fire (2014).

Le prix Prism est une division de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, un organisme qui, tout comme le prix Prism, a pour but de promouvoir et de soutenir les projets créatifs canadiens, tout en inspirant la prochaine génération de talents et en contribuant à son développement.

Le prix Prism est fier de souligner l'appui de son grand partenaire, The Slaight Family Foundation, de ses partenaires principaux, Téléfilm Canada, FACTOR, le gouvernement du Canada et les radiodiffuseurs privés du Canada, ainsi que de ses partenaires de soutien, William F. White International Inc. et Stingray.

Pour plus d'informations, merci de consulter PrismPrize.com.

Aperçu de L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est le plus grand organisme artistique professionnel à but non lucratif au Canada. L'Académie compte plus de 4 000 membres, qui incluent tant des professionnels de l'industrie que des artistes émergents. Fondée en 1979, elle a pour mandat de promouvoir, reconnaître et célébrer les talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques, sans perdre de vue la nécessité de découvrir et d'appuyer les talents émergents par de la formation professionnelle, des occasions de réseautage et de l'accompagnement.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l'appui de son partenaire médiatique principal, CBC ; de son premier partenaire, Téléfilm Canada ; de son partenaire platine, CTV ; de son partenaire principal, Netflix, et de ses grands partenaires : le Fonds des médias du Canada, Cineplex, le Fonds Cogeco et WBD Access Canada.

Pour en savoir plus sur l'adhésion et la programmation, allez à academie.ca.

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 09:05 et diffusé par :