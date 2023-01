Artmarket.com : Résultats à connaître absolument pour l'année 2022, selon Artprice





PARIS, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- « Le Marché de l'Art peut donner l'impression d'avoir encore battu tous les records en 2022, pourtant le nombre de lots vendus aux enchères et le chiffre d'affaires se sont stabilisés à l'échelle mondiale » relativise thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice.

Les sociétés Artprice.com et Artron.net collaborent actuellement à l'écriture du Rapport du Marché de l'Art en 2022 le plus exhaustif qui soit, grâce aux résultats de ventes aux enchères d'oeuvres d'art enregistrés sur la totalité de la planète. Ce rapport sera publié gratuitement en ligne en anglais, français et mandarin à l'occasion de la TEFAF, au tout début du mois de mars 2023.

Pour patienter, Artprice dresse une liste de 25 résultats parmi les plus spectaculaires de l'année 2022 :

OEUVRES

- Deuxième peinture la plus chère de l'histoire des enchères (après le Salvator Mundi de Leonard de Vinci) pour Andy Warhol

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn

- Les deux photographies les plus chères de tous les temps, pour Man Ray et Edward Steichen

www.artprice.com/artist/18662/man-ray/photography/26769159/le-violon-d-ingres

www.artprice.com/artist/27387/edward-steichen/photography/28444332/the-flatiron

- Deuxième estampe la plus chère du monde (après Piscine De Medianoche de David Hockney) pour Pablo Picasso

www.artprice.com/artist/22796/pablo-picasso/print-multiple/26211054/le-repas-frugal

- Deuxième installation-vidéo la plus chère (après No, No, New Museum de Bruce Nauman) pour David Hockney

www.artprice.com/artist/13619/david-hockney/audiovisual-multimedia/26228118/woldgate-woods-winter-2010

- Les trois tapisseries les plus chères au monde adjugées en 2022, pour trois pièces d'Alighiero Boetti

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28497771/mappa

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28455951/tutto

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28291431/mappa

PAYS & MAISONS DE VENTES

- Année record pour les Maisons de Ventes américaines : plus de 7 Mrd$ de Fine Art

- Année record pour la peinture aux enchères : plus de 10 Mrd$ vendus dans le monde

- Collection la plus chère de tous les temps : Paul G. Allen, avec cinq résultats supérieurs à 100 m$

- Année record pour une Maison de Ventes aux enchères : 5,8, Mrd$ de Fine Art pour Christie's monde

- Année record en EUR (mais pas en USD) pour les ventes aux enchères de Fine Art en France et en Allemagne

- Prix record pour une oeuvre d'art aux enchères publiques en Allemagne, signée Max Beckmann

www.artprice.com/artist/1856/max-beckmann/painting/28615467/selbstbildnis-gelb-rosa

- Prix record pour une oeuvre d'art aux enchères publiques au Japon, signée Andy Warhol

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26407506/silver-liz-ferus-type

- Prix record pour une oeuvre d'art aux enchères publiques aux Pays-Bas, signée Willem Gerard Hofker

www.artprice.com/artist/55157/willem-gerard-hofker/painting/26904882/balische-zusjes-op-t-tempelfeest-balinese-sisters-at-the-temple-feast

- Prix record pour une oeuvre d'art aux enchères publiques en Italie, signée Giorgio Morandi

www.artprice.com/artist/20336/giorgio-morandi/painting/28684836/natura-morta

RECORDS PAR NATIONALITÉS

- Prix record historique pour un artiste Allemand : Lucian Freud

www.artprice.com/artist/10385/lucian-freud/painting/28444425/large-interior-w11-after-watteau

- Autrichien : Gustave Klimt

www.artprice.com/artist/15495/gustav-klimt/painting/28444374/birch-forest

- Belge : René Magritte

www.artprice.com/artist/18384/rene-magritte/painting/26219058/l-empire-des-lumieres

- Américain : Andy Warhol

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn

- Français : Georges Seurat (si l'on considère que Pablo Picasso est Espagnol)

www.artprice.com/artist/26469/georges-seurat/painting/28444347/les-poseuses-ensemble-petite-version

- Indien : Vasudeo S. Gaitonde www.artprice.com/artist/124653/vasudeo-s-gaitonde/painting/26076759/untitled

- Luxembourgeois : Edward Steichen

www.artprice.com/artist/27387/edward-steichen/photography/28444332/the-flatiron

- Nigérian : Njideka Akunyili Crosby

www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby/painting/28454853/the-beautyful-ones

- Hollandais : Vincent Van Gogh www.artprice.com/artist/11598/vincent-gogh-van/painting/28444389/verger-avec-cypres

- Soudanais : Ibrahim El Salahi

www.artprice.com/artist/501791/ibrahim-el-salahi/drawing-watercolor/28115019/the-tree

PÉRIODES

- Record pour une peintre femme de moins de 30 ans : Anna Weyant

www.artprice.com/artist/995175/anna-weyant/painting/26879988/falling-woman

