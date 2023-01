Modification de la limite du parc national du Mont-Orford - Le ministre Benoit Charette mandate le BAPE afin qu'il tienne une audience publique dès février





MONT-ORFORD, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, accompagné du député d'Orford, M. Gilles Bélanger, annonce qu'il mandate le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) afin qu'il tienne une audience publique sur le projet de modification de la limite du parc national du Mont-Orford.

Ce projet prévoit principalement l'ajout d'environ 45,6 kilomètres carrés de terrains acquis par le gouvernement du Québec à la superficie actuelle du parc afin d'atteindre une zone d'aire protégée d'approximativement 105 kilomètres carrés. Le projet propose également le retrait de six parcelles de terrains, totalisant 0,02 kilomètre carré, qui seraient cédées à la municipalité du canton d'Orford aux fins d'utilité publique.

En plus de répondre prioritairement à une vocation de conservation, ce projet a aussi pour mission de mettre en valeur le parc national du Mont-Orford et de le rendre davantage accessible à la population, notamment pour la pratique d'activités récréatives, telles que la randonnée pédestre, ou nautiques, grâce à la location d'embarcations. Les détails et les modalités de l'audience publique sur le projet seront prochainement diffusées par le BAPE. Son mandat prévoit le dépôt du rapport d'audience au plus tard le 30 juin 2023.

Citations :

« Depuis plus de 15 ans, nous avons pour ambition d'agrandir le parc national du Mont-Orford. Grâce à un important travail de concertation réalisé avec le milieu au cours de notre précédent mandat, nous avons notamment identifié les lieux où il est possible de réaliser des aménagements récréatifs, tout en minimisant la perturbation potentielle des écosystèmes. Je suis ravi que ce projet, qui rejoint les objectifs du Plan Nature 2030 en matière de conservation de la biodiversité et d'accès bonifié à la nature pour la population québécoise, puisse enfin franchir cette étape importante! Mais d'abord, je vous invite à participer en grand nombre à l'audience publique qui débutera très bientôt. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour la région de l'Estrie et pour tout le Québec! Il s'agit d'une occasion de protéger les ressources naturelles sur notre territoire, tout en stimulant l'économie locale grâce à une offre d'activités récréatives bonifiée permettant de mettre en valeur l'un des principaux attraits de notre région, le parc national du Mont-Orford. Je suis particulièrement fier que des efforts aient été consentis par notre gouvernement afin de favoriser l'accès aux lacs situés sur le territoire visé par l'agrandissement, car cette préoccupation a été formulée en priorité par la population et les intervenants régionaux consultés jusqu'à maintenant sur le projet. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En septembre dernier, pendant la période électorale, nous nous sommes engagés à donner suite à l'engagement quasi historique du gouvernement du Québec d'agrandir le parc du Mont-Orford. Aujourd'hui, en tant que député, je suis honoré d'annoncer, avec mon collègue ministre, la tenue de cette audience publique. En plus de réaliser l'agrandissement prévu depuis longtemps, nous pourrions permettre à la population d'accéder à de nombreux espaces verts pour faire de la randonnée pédestre, du vélo de montagne et d'autres activités de plein air afin de profiter de notre belle nature! »

Gilles Bélanger, député d'Orford

Faits saillants :

Le territoire visé par le projet de modification de la limite du parc national du Mont-Orford est localisé dans la région administrative de l'Estrie, dans les MRC du Val-Saint-François et de Memphrémagog. Il se situe à l'intérieur des limites des municipalités de canton d' Orford , de Melbourne et de Racine , de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et de la ville de Sherbrooke . Il se trouve majoritairement au nord du parc national actuel et s'étend sur un axe nord-sud d'une quinzaine de kilomètres.

, de et de , de la municipalité de et de la ville de . Il se trouve majoritairement au nord du parc national actuel et s'étend sur un axe nord-sud d'une quinzaine de kilomètres. Rappelons que le projet émane d'une décision prise en 2006 par le gouvernement du Québec avec l'adoption de la Loi permettant d'assurer l'agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques. Cette loi prévoyait l'agrandissement du parc national pour compenser le retrait du centre de ski alpin et du terrain de golf. Le gouvernement a ensuite annulé l'appel d'offres concernant la vente de ces terrains en 2007 et les a réintégrés dans le parc national en 2010, tout en conservant l'objectif d'en agrandir la superficie.

Liens connexes :

Pour toute la documentation relative à la modification de la limite du parc national du Mont-Orford, consultez la page thématique sur le site Web du Ministère : Parcs nationaux.

L'information est également disponible sur le site Web du BAPE.

Twitter

Facebook

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :