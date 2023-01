Air Canada annonce le départ à la retraite de Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales





Deux postes de vice-président général voient le jour dans le cadre de le nouvelle structure des cadres supérieurs

MONTRÉAL, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales. Mme Guillemette, responsable des stratégies commerciales de la Société, prendra sa retraite à la fin d'avril 2023, mettant un terme à une brillante carrière, qui s'est étendue sur cinq décennies au sein du transporteur national du pays.

Air Canada a également annoncé aujourd'hui la réorganisation de la structure des cadres supérieurs qui prendra effet au départ de Mme Guillemette. Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique, deviendra vice-président général - Marketing et Solutions numériques, et président d'Aéroplan. Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, deviendra vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau, et sera également responsable de Vacances Air Canada. Ces nouvelles nominations prendront effet le 1er mai 2023.

« Depuis le premier poste qu'elle a occupé en tant qu'agente au centre téléphonique et à chaque étape de sa remarquable carrière de 36 ans, Lucie a contribué au développement d'Air Canada, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. C'est une leader qui a inspiré ses équipes ainsi que l'ensemble des employés par sa passion pour le service clientèle, sa profonde attention envers ses collègues et son engagement sans faille pour ce qui est de la réussite de notre entreprise.

« Ce n'est pas par hasard que la progression de Lucie dans les rangs des cadres supérieurs a coïncidé avec la transformation d'Air Canada en un transporteur mondial de premier plan. Notre chiffre d'affaires a doublé et la croissance de notre rentabilité s'est accélérée alors que nous procédions à une expansion majeure de notre réseau international. Pour couronner le tout, elle a joué un rôle clé en aidant Air Canada à traverser la pandémie par la mise en oeuvre de stratégies innovantes en matière de revenus qui constitueront les fondations de notre avenir. Au nom de nous tous à Air Canada, je remercie Lucie et lui souhaite du fond du coeur une longue et heureuse retraite. »

Mme Guillemette a commencé sa carrière à Air Canada en 1987 comme agente - Ventes et Service clientèle. Par la suite, elle s'est jointe au Marketing passages, où elle a assumé des fonctions à la gestion du chiffre d'affaires et à celle des produits. En 2000, elle a été nommée directrice - Produits internationaux. Elle a occupé des postes de haut niveau dans les domaines du marketing et des affaires commerciales, notamment ceux de chef de service générale - Exploitation des centres téléphoniques Aéroplan et de première directrice - Gestion du réseau. Elle a également exercé les fonctions de première directrice - Ressources humaines.

En 2008, Mme Guillemette intégrait la haute direction d'Air Canada à titre de vice-présidente - Gestion du chiffre d'affaires. En 2015, elle a été nommée première vice-présidente - Optimisation du chiffre d'affaires, assumant la responsabilité de la gestion de la capacité, des stratégies de tarification ainsi que des activités de ventes et de distribution à l'échelle mondiale. Elle supervise actuellement l'optimisation de l'ensemble des activités commerciales de la Société et de ses partenaires régionaux, notamment la planification et la gestion du réseau, le rendement du chiffre d'affaires, les produits, le marketing, les marques ainsi que les activités de ventes et de distribution à l'échelle mondiale. Elle est également présidente de Vacances Air Canada.

En 2017, Mme Guillemette a été reconnue par le Réseau des femmes exécutives comme l'une des 100 femmes d'affaires les plus influentes du Canada dans la catégorie des dirigeantes d'entreprise.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :