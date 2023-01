Nouveaux services au Centre de justice de proximité de Laval-Laurentides-Lanaudière





QUÉBEC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'ajout de services au CJP de Laval-Laurentides-Lanaudière (CJP-LLL).

Depuis son ouverture, le CJP-LLL offrait uniquement les services de prémédiation dans le cadre du Programme de prémédiation et de médiation en matière de petites créances et en matière familiale pour les couples sans enfant, puisque sa création a été rendue possible grâce à ce programme. Le CJP-LLL fournit maintenant de l'information juridique, en plus des services déjà offerts en matière de prémédiation.

Cette annonce fait suite à celle du mois d'août dernier sur l'investissement de 9,1 millions de dollars pour le déploiement de trois nouveaux centres de justice de proximité ainsi que pour l'élargissement de l'offre de services dans certaines régions du Québec.

Par ailleurs, soulignons qu'avec l'adoption de la Loi visant à améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique, les CJP pourront jouer un rôle accru. En effet, il leur sera possible d'offrir des conseils et des avis juridiques dès l'entrée en vigueur des règlements encadrant le tout.

Citations

« Nous sommes heureux que ce CJP puisse offrir davantage de services aux citoyennes et citoyens. Les centres de justice de proximité sont des organismes qui offrent des services d'information et de soutien juridiques, et ce, de façon gratuite et confidentielle. Ils contribuent à améliorer l'accessibilité de la justice pour toute la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« L'ajout de services au CJP-LLL représente une très bonne nouvelle pour les gens d'ici. Cette annonce s'inscrit en toute logique dans la volonté de notre gouvernement de rendre la justice plus accessible. Nous répondons ainsi à une demande de la population. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

« Nous sommes heureux de pouvoir dorénavant mieux servir la population des régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière et de permettre aux personnes d'être informées et mieux outillées sur leur situation juridique. »

Sara Néron, directrice du CJP-LLL

Information complémentaire

Les centres de justice de proximité offrent des services gratuits et confidentiels d'information juridique à tous les citoyennes et citoyens, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré.

Présentement, les régions qui bénéficient des services d'information juridique sont les suivantes : Bas-Saint-Laurent, Québec, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Montérégie, Nunavik, Mauricie, Côte-Nord et Laval-Laurentides-Lanaudière.

Liens connexes

Pour en savoir plus à propos des services juridiques, visitez le site : https://www.justice.gouv.qc.ca.

Pour plus de renseignements concernant les centres de justice de proximité, consultez le site : https://www.justicedeproximite.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :