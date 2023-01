IKEA annonce le rappel pour réparation de certains miroirs LETTAN, en raison de la rupture des fixations murales





BURLINGTON, ON, le 12 janv. 2023 /CNW/ - IKEA demande instamment à tous les clients qui possèdent un miroir LETTAN dont la date de fabrication est comprise entre 1901 et 2105 de cesser de l'utiliser et de commander gratuitement des fixations murales de remplacement ou de retourner l'article pour un remboursement complet.

Chez IKEA, la sécurité des clients est un critère incontournable. Par conséquent, nous annonçons un rappel pour réparation sur les miroirs LETTAN dont la date de fabrication est comprise entre 1901 et 2105 (aass) en raison d'un risque de rupture des fixations murales.

IKEA conçoit ses articles en s'appuyant sur une évaluation des risques rigoureuse et un programme d'essais méticuleux pour qu'ils soient conformes à toutes les lois et normes en vigueur sur les marchés où ils sont vendus.

Il est toutefois venu à notre connaissance que certaines des pièces servant à fixer les miroirs LETTAN au mur s'étaient brisées. En conséquence, certains miroirs sont tombés de façon inattendue. C'est pour cette raison que nous demandons à tous nos clients en possession d'un miroir LETTAN concerné par le rappel d'en cesser toute utilisation et de commander gratuitement des fixations murales de remplacement, ou de retourner l'article pour un remboursement complet. Aucune preuve d'achat (reçu) n'est nécessaire.

Pour plus d'informations, visitez le site www.fr.IKEA.ca ou contactez IKEA sans frais au 1-800-661-9807 pour commander le nombre requis de fixations de remplacement portant le numéro d'article 139298/1.

IKEA s'excuse pour tout inconvénient causé par ce rappel.

