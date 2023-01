OPEX® noue un partenariat avec Transitic pour proposer des solutions innovantes d'automatisation des entrepôts aux clients en France





OPEX® Corporation, un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération depuis plus de 45 ans, a annoncé, via sa filiale OPEX® GmBH, un partenariat stratégique en France avec Transitic dans le but de présenter aux clients une technologie de pointe pour l'automatisation des entrepôts. Transitic est un concepteur innovant et un intégrateur de solutions intralogistiques connectées. Les sociétés sont toutes deux des entreprises familiales, ce qui offre un lien commun avec des cultures et valeurs fondées sur l'intégrité, des normes élevées et l'innovation.

« Nous avons recherché un partenaire intralogistique avec une forte présence en France, possédant l'expertise du service aux industries qui pourraient bénéficier de nos solutions », a déclaré Nicolas Dewit, responsable du développement commercial pour la région Europe, Moyen-Orient et Asie (EMEA) chez OPEX Warehouse Automation. « La solide base de clients de Transitic dans les secteurs de la mode, de la santé et des produits de beauté complète idéalement nos offres de produits. »

« Nous recherchions un partenaire pouvant fournir des systèmes d'automatisation, innovants et évolutifs pour compléter notre gamme intralogistique », a affirmé Frédéric Weber, directeur général de Transitic. « OPEX propose des technologies éprouvées qui conviennent à de multiples usages comme la distribution omnicanal, les entrepôts de réapprovisionnement, le transport et le commerce en ligne ? offrant flexibilité et une efficacité inégalée. »

Deux solutions pour entrepôts OPEX complètent la clientèle de Transitic : Perfect Pick®, un système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS) de type produit-vers-l'homme qui améliore la rapidité, l'efficacité et la fiabilité, et Sure Sort®, un système de tri robotisé qui est une alternative évolutive et rentable au tri traditionnel de type "put wall".

La gamme complète de solutions technologiques d'OPEX permet aux clients dans le monde entier d'améliorer le flux de travaux, de réduire les coûts et de favoriser l'efficacité dans les infrastructures.

En plus de l'automatisation des entrepôts, OPEX propose des solutions d'automatisation des documents et du courrier qui permettent des opérations fluides et sécurisées de tri du courrier, d'imagerie documentaire et de traitement des paiements pour améliorer le flux de travail métier et les cadences, tout en réduisant ou éliminant la préparation intensive de documents.

« Notre activité s'est développée dans de nombreux pays à travers le monde, et nous voyons un grand potentiel pour aider davantage de clients et étendre notre présence en France », a expliqué M. Dewit. « Nous nous efforçons de réinventer continuellement la technologie afin d'aider nos clients à relever leurs défis d'affaires les plus importants, aujourd'hui comme demain. »

Depuis près de cinq décennies, OPEX est un partenaire de confiance qui collabore étroitement avec ses clients en vue de développer des solutions personnalisées et évolutives, qui transforment la manière dont ils font des affaires.

Intégrée verticalement, OPEX innove, conçoit, fabrique, vend et entretient ses solutions automatisées. Cela se traduit par un matériel de la plus haute qualité, des opérations fiables, une longévité des produits et une expérience client exceptionnelle.

À propos d'OPEX

OPEX Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions uniques et innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. OPEX, dont le siège se trouve à Moorestown, dans le New Jersey, aux États-Unis, et qui dispose d'installations à Pennsauken, dans le New Jersey, à Plano, au Texas, en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, compte plus de 1 600 employés qui réinventent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives permettant de relever les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

