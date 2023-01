Premier navire de 2023 à Port-Cartier : ArcelorMittal remet sa canne à pommeau d'acier au capitaine du Shiosai





PORT-CARTIER, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal ») a remis hier sa canne à pommeau d'acier au capitaine Edsel Mark D. Garaygay, commandant du vraquier Shiosai, le premier navire à quitter ses installations portuaires de Port-Cartier en 2023.

En provenance de Gijon en Espagne et battant pavillon japonais, le Shiosai a quitté le port d'ArcelorMittal cette nuit en direction de l'Asie en transportant à son bord plus de 146 000 tonnes de concentré de minerai de fer. Le navire Shiosai a été construit en 2009. Il mesure 289 mètres de long et 45 mètres de large.

Inauguré en 1961 et reconnu à l'échelle internationale, le port d'ArcelorMittal à Port-Cartier est le plus grand port de mer privé au Canada. En 2022, les installations portuaires d'ArcelorMittal à Port-Cartier ont accueilli 444 navires, effectué plus de 1 000 manoeuvres d'entrée et de sortie de port et manutentionné plus de 26 millions de tonnes de minerai de fer, de matières premières, de carburant et de grain.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires oeuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

