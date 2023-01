Les projets Public Access Lagoonstm de Crystal Lagoons se développent en Israël





MIAMI, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons et Israël ont deux choses en commun : la passion de la technologie et la volonté d'améliorer la qualité de vie grâce à l'innovation. C'est précisément dans ce pays, l'un des plus innovants au monde, que la multinationale a signé un nouvel accord pour développer les projets Public Access Lagoonstm, aussi baptisés développements PALtm.

Développés en partenariat avec la holding immobilière internationale Ecipsa, ces projets pourraient s'implanter dans de grandes villes comme Tel-Aviv, Haïfa, Rishon LeZion, Netanya et Petah Tikva. Grâce à ces développements, les citadins israéliens pourront profiter des joies de la plage dans un cadre paradisiaque tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques de l'endroit où ils vivent.

Tous les projets PALtm qui seront développés en Israël comprendront un grand lagon aux eaux cristallines équipé de la technologie Crystal Lagoonstm. Ouvert au public moyennant un droit d'entrée, chaque projet est adapté à la natation et aux sports nautiques et proposera des plages de sable blanc. Des hôtels, quartiers résidentiels, adresses gastronomiques, points de vente, etc. pourraient aussi figurer dans chacun de ces projets.

Israël et Crystal Lagoons partagent un même engagement en faveur du développement durable et de la protection de l'eau : en effet, les projets PALtm de l'entreprise ont remporté plusieurs prix internationaux pour leur démarche de développement durable. Une caractéristique phare de ces lagons est qu'ils peuvent utiliser tout type d'eau, notamment l'eau de mer et l'eau saumâtre des zones arides qui ne peuvent pas être employées à d'autres fins. Cet ensemble de facteurs a permis à Crystal Lagoons de se lancer en Israël, pays pionnier dans la protection de l'eau.

« Crystal Lagoons reçoit un accueil favorable de l'un des pays au monde les plus innovants et compétents dans le développement durable pour l'eau, ce qui constitue une formidable reconnaissance pour notre technologie. De plus, les projets PALtm sont en parfaite adéquation avec la culture du peuple israélien qui apprécie les plaisirs de la vie, comme les activités de plein air », a déclaré Francisco Matte, directeur régional de Crystal Lagoons.

La technologie durable de l'entreprise a été un facteur clé de son succès dans les pays développés. Les lagons n'ont besoin d'être remplis qu'une seule fois : ils fonctionnent en circuit fermé, peuvent utiliser n'importe quel type d'eau (eau de mer, saumâtre et douce) et consomment 40 % moins d'eau qu'un espace vert moyen. En outre, ils consomment jusqu'à 100 fois moins de produits chimiques qu'une piscine et seulement 2 % de l'énergie d'un système de filtration classique.

Les développements PALtm ont attiré l'attention des principaux acteurs du marché mondial, avec des contrats phares signés notamment aux États-Unis, au Japon, en Arabie saoudite, en Inde, en Corée, en Palestine, au Pakistan, en Europe et en Colombie.

