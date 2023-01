/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE MINISTRE LAMETTI FERA UNE ANNONCE DE FINANCEMENT/





OTTAWA, ON, le 12 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, et Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis, annonceront une aide financière à l'appui de la mobilisation menée par les Métis, qui orientera l'élaboration d'une stratégie en matière de justice autochtone.

Date : Le jeudi 12 janvier 2023



Lieu : Deuxième étage

100, rue Wellington

Ottawa (Ontario)



Heure : 9 h 45 (HE)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent.

