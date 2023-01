Le Real Madrid élimine Valence aux tirs de but et se qualifie pour la finale de la Supercoupe à Riyad





Après une belle opposition et un match nul 1-1 au terme du temps règlementaire, le Real Madrid a battu Valence 4-3 aux tirs au but et s'est qualifié pour finale de la Super Coupe d'Espagne, qui se déroule au stade international King Fahd de la capitale saoudienne Riyad. Le tournoi est organisé par le ministère des Sports dans le cadre des événements sportifs de la 2ème saison de Diriyah.

Sous les yeux fiers d'un grand nombre de supporters, le Real Madrid a arraché la précieuse victoire, qui lui a valu une place au match final qui se jouera le dimanche 15 janvier prochain à 22h00, heure de Riyad, dans le même stade.

Les « fans » de football attendent avec impatience le vainqueur de la deuxième rencontre en demi-finale qui réunira l'équipe espagnole de Barcelone et son homologue du Real Betis ce soir à 22h00, heure de Riyad, qui déterminera l'équipe qui se qualifiera pour jouer contre le Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne.

Le tournoi de la Super Coupe d'Espagne a été organisé pour la première fois par l'Arabie saoudite en 2020 à Djeddah, dans lequel le Real Madrid a battu l'Atletico Madrid en finale. Le deuxième tournoi a eu lieu à Riyad au début de l'année 2022 et a témoigné le Real Madrid soulever à nouveau le trophée après avoir battu l'Athletic Bilbao.

L'accueil de cet événement majeur par l'Arabie saoudite s'inscrit dans le cadre des tournois et événements sportifs internationaux organisés par le ministère des Sports lors de la saison Diriyah 2022, qui vise à atteindre les objectifs de la Saudi Vision 2030. L'évènement s'inscrit de même dans le cadre des initiatives du programme "Qualité de Vie", qui vise à développer le secteur des événements sportifs internationaux les plus spectaculaires et les plus importants pour assurer une expérience sportive et divertissante inoubliable aux visiteurs de la saison de Diriyah.

