Seconde grève générale illimitée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges





MONTRÉAL, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À la suite de l'adoption d'un mandat de grève générale illimité (GGI) le 21 novembre dernier, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (STTCNDDN-CSN) a déclenché la GGI à minuit ce jeudi 12 janvier 2023.

Sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018, le STTCNDDN-CSN a entrepris la négociation en novembre 2019.

Les employé-es de bureau sont toujours en grève

Pour leur part, les 17 membres du Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN ont déclenché la grève le 20 septembre 2022. Ils sont en grève générale illimitée depuis le 20 octobre dernier.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN rassemble une centaine de membres. Fondée en 1947 et célébrant son 75e anniversaire, la Fédération des employées et employés de services publics-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

Patrick Chartrand, président du syndicat, sera disponible pour toute demande d'entrevue ce jeudi 12 janvier 2023, dès 7 h.

