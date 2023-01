/R E P R I S E -AVIS AUX MÉDIAS - Crise dans les hôpitaux : Vincent Marissal en tournée en Outaouais/





SHAWVILLE, QC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que le député de Rosemont et responsable solidaire en matière de santé, Vincent Marissal, sera de passage en Outaouais du mercredi 11 janvier au jeudi 12 janvier dans le cadre de sa tournée des hôpitaux du Québec. Il ira à la rencontre du personnel soignant, dont la Dre Ruth Vander Stelt, représentante du RQMDSS. M. Marissal fera le point sur la pénurie de main-d'oeuvre et l'accès aux soins primaires en Outaouais.

Vincent Marissal sera disponible pour des entrevues en personne et par téléphone.

Depuis le scrutin du 3 octobre, M. Marissal a visité six hôpitaux et plusieurs autres établissements de santé dans plusieurs régions du Québec.

Horaire du mercredi 11 janvier

19h: Visite du CLSC de Mansfield-et-Pontefract

Horaire du jeudi 12 janvier

9h: Visite de l'hôpital de Pontiac

13h30: Visite du CLSC de Quyon

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 05:00 et diffusé par :